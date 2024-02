– A sport célja a test és a lélek fejlesztése, erősítése – hangsúlyozta köszöntőjében Reichert Judit, a Derkovits Gyula Általános Iskola igazgatója. – Akik sokat sportolnak, azokat a gyerekeket elkerülik a betegségek, mindemellett pedig nagyobb lesz a tudásszomjuk, fogékonyabbak lesznek a tanulásra is. Az írás-, olvasás- és matematika-tanulás is sokkal könnyebb lesz. A Derkovits-iskolának nagyon régóta fontos érték a testi-lelki egészség. Ha egészségesen élünk, rendszeresen sportolunk és a lelkünk is rendben van, akkor lehetünk igazán boldog, kiegyensúlyozott felnőttek. A sport a jellemet is formálja, kitartásra, türelemre együttműködésre, alázatra nevel. Ezért is fontos, hogy a gyerekek már kis korban megismerkedjenek a rendszeres testmozgással – fogalmazott az itézményvezető, majd kezdetét vette az önfeledt verseny a Derkovits Kupáért.

A Derkovits Kupa végeredménye. A csoport: 1. Hétszínvirág Óvoda, 2. Maros Óvoda, 3. Szűrcsapó Óvoda. B csoport: 1. Pipitér Óvoda, 2. Mocorgó Óvoda, 3. Benczúr Óvoda.