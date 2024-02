jegyzőkönyv

SZTE-Szedeák–Egis Körmend 95-99 (21-25, 31-23, 20-22, 23-29).

Szeged, 1400 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány G., Ádám J., Kovács N.

Szeged: Woolridge 15, Cohill 4, Locke 19/6, Bailey 12, Lake 2. Csere: Bognár K. 20, Zsíros 13/9, Balogh S. 6, Mucza 4. Edző: Nikola Lazics.

Egis Körmend: Basic 18/6, Morgan 15/9, Takács K. 14, Djogo 19/9, Durázi 28/3. Csere: Ferencz 3/3, Kiss M. –, Doktor 2. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4-6. 7. perc: 12-15. 10. perc: 21-25. 13. perc: 30-29. 16. perc: 35-37. 18. perc: 42-37. 20. perc: 52-48. 23. perc: 56-52. 26. perc: 65-56. 28. perc: 67-65. 30. perc: 72-70. 33. perc: 79-78. 36. perc: 84-85. 39. perc: 86-94.

Kipontozódott: Ferencz (38. p.), Zsíros (40. p.).

Teljes létszám esetén bátran kijelenthettük volna, hogy az Egis Körmend győzelmi esélyekkel utazott az ország túlsó végébe, Szegedre, hiszen az elmúlt hetekben határozottan lendületbe jött a Rába-parti alakulat, köszönhetően mások mellett az új impulzust hozó Lovre Basicnak, aki ténylegesen irányítja a csapatot. Aztán ott volt Tolbert, aki Basiccal félelmetes párost alkotva rendre megszórta magát a legutóbbi bajnokikon. Rá sérülés miatt, az új centerre pedig a játékengedély időigényes kiadása miatt nem számíthatott Kocsis Tamás, akinek nem először kellett egy szinte teljesen lehetetlennek tűnő küldetést teljesíteni. A piros-feketék Morgan és Durázi pontjaival 0-6-tal kezdett. A harmadik percben Woolridge büntetői nyomán kezdett éledezni a házigazda. Hét percig tudta tartani előnyt a vasi gárda, ekkor Cohill közelijével egalizáltak vendéglátók (12-12). Fordítaniuk azonban nem sikerült, mivel a negyed hátralevő részében is a vendégek irányítottak, Durázi triplájával végül négy ponttal nyerte az első 10 percet a vasi alakulat (21-25). A rövidke szünet után tovább folytatódott a macska-egér játék, többször is egyenlítettek a hazaiak, mígnem a 13. percben Locke középtávolijával átvette a vezetést a Szeged (30-29). Basic 2+1-es akciójával ismét a Körmend ragadta magához a meccs irányítását és bár Bognár duplájával ismét egál volt, jött Ferencz és hármasával megint a piros-feketék jártak előrébb (32-35). A 17. percben újfent fordított a Szeged Locke középtávolijával (39-37) és ugyan Kocsis Tamás időt kért, Zsíros és Mucza pontjaival tovább távolodott a Tisza-parti együttes (42-37). Egy perccel a félidő vége előtt a vendégek mestere újfent időt kért, mert többször is hibáztak a vasiak, miközben a Szeged már héttel ment (48-41). A hajrát megnyomta a Körmend, de Locke zárásként mindhárom büntetőjét helyére küldte, így a nagyszünetben 52-48 volt az állás.

A harmadik negyedet a Tisza-partiak kezdték jobban, akik a 25. percre 10 pontos előnyre tettek szert (62-52). Nem sokkal később 67-56-nál nagy sorozatba kezdett a vasi csapat, amely 9-0-ás rohanással kapaszkodott vissza (67-65). Az utolsó másodpercekben összejött a piros-feketéknek az egyenlítés is Takács révén (70-70), de Bognár zsákolásával a Szeged maradt előnyben (72-70). Gyilkos záró negyednek néztünk elébe, hiszen mindkét gárda győzelemre játszott. A hazaiak kezdtek jobban megint, de a 33. percben Morgan távolijával már a Körmend vezetett (76-78). Felváltva potyogtak a kosarak, majd a 34. perctől állandósulni látszott a 2-3 pontos Rába-parti előny. Újra és újra visszaverték a házigazda zárkózási kísérleteit a vasiak, ám ha mégis betalált a Szeged, jött a válasz a túloldalon. Érett az újabb körmendi bravúrgyőzelem, hiába Lazics időkérése, vérszemet kapott a Kocsis-legénység. Egy perccel a vége előtt Djogo hármasa sokkolta a Szegedet (86-94), Takács pedig le is zárt a csatát büntetőivel (90-97). Nagy meccset játszott, fontos diadalt aratott az MTE.