A kick-boxolók évindító Európa-kupáját korábban Karlovacban rendezték, csakhogy már kinőtte azt a helyszínt, így egy nagyobb csarnokba helyezték át a megmérettetést. Az idei versenyre 267 sportegyesület 1627 versenyzője lépett tatamira, illetve ringbe, összesen 2441 nevezést adtak le a résztvevők.

A rangos tornán a Controll SE felnőtt és utánpótláskorú versenyzői az erős mezőnyben 10 nagyon értékes érmet szereztek. Kovács Sára junior 50 kg-ban kicklightban és light-contactban is az első 8-ig jutott, míg a felnőttek 50 kg-os mezőnyében light-contactban harmadik lett. Barbarics Alexa junior 65 kg-ban kicklightban és light-contactban beverekedte magát a legjobb nyolc közé. Szikora Máté korcsoportjában 69 kg-ban light-contactban bronzérmet gyűjtött be, míg kicklightban a legjobb 8-ig jutott. Kovács Máté junior 89 kg-ban light-contactban második, kicklightban pedig harmadik lett.



Bedi Miklós edzőjével, Mayer Gáborral

Forrás: Agrobio Classic Kick-box és Box Club

Kimagasló eredményt ért el Szmolek Emanuel, aki felnőtt 84 kg-ban világbajnokként megmutatta a kickbox szépségeit. Kicklightban arannyal, míg light-contactban bronzzal zárt. A másik aranyérmes, Kustánczi Darius a ringben nem talált legyőzőre az 54 kg-osok full-contact mezőnyében. Szintén a ringben, 71 kg-ban lett harmadik Rumankó Levente, Nagy Zeusz 60 kg-ban ugyancsak bronzot szerzett, míg Bárdosi Sándor a felnőttek 75 kg-s mezőnyében második helyen végzett.

– Az eredmények önmagukért beszélnek – értékelt Dancsó Zoltán, a Controll SE edzője. – Komoly fegyvertény Darius sikere, technikás, erős, a tatamihoz képest jobban érzi magát a ringben. Bárdosi Sanyi egy nagyon kemény döntőben maradt alul, illetve Zeusz és Levente is szoros csatákban kaptak ki, értékes bronzokat szereztek. Emanuel hozta a tőle várható szintet, light-contactban pedig sérülés miatt megelégedtünk a harmadik hellyel. A hölgyek sokat fejlődtek, a nemzetközi mezőnyben tapaszatalatot kell még gyűjteniük. Az utánpótláskorúak közül Kovács Máté meglepte újoncként a mezőnyt, szép teljesítmény tőle az ezüst és a bronz is, hozzá hasonlóan Szikora Máté is újonként állhatott dobogóra, jó volt látni az örömét.

Kustánczi Darius is aranyat is szerzett

Forrás: Controll SE

A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Club versenyzője, Bedi Miklós a juniorok 63 kg-s mezőnyében pointfightingban lett harmadik.

– Hatalmas gratuláció Mikinek! – fogalmazott Mayer Gábor, Bedi Miklós felkészítője. – A 25 fős mezőnyből felküzdötte magát a dobogó harmadik fokára. Ehhez nagymértékben hozzájárult a sikeres felkészülés, Miki kemény edzésmunkája és céltudatos hozzáállása. Úgy gondolom az idei évben Miki belenőtt a junior korosztályba, így méltó kihívója lesz kortársainak. Miki következő versenye a hazai Diákolimpia lesz. Bízunk a következő sikeres szereplésben. Szeretném megköszönni Miklós szüleinek, hogy gyermeküket nagymértékben támogatják versenyről-versenyre.