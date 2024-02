Váltott pontok vezették fel a meccset – Golomán triplája után vette át a vezetést a házigazda (2. perc: 5-4). De a folytatásban inkább a palánk alatt erősebbnek tűnő olaszoknál volt a néhány pontos előny (5. perc: 8-12). A magyar csapat védekezésben sokszor lemaradt a kintről dobó játékosról (szerencséjére az ellenfél ekkor még sok tiszta dobást elrontott), támadásban pedig kapkodónak tűnt. Hanga húzta a hazaiak szekerét. De nagy küzdéssel a gyengébb játéka ellenére is meccsben tartotta magát a magyar csapat – sőt, az első negyed végén Hopkins triplával egyenlített (15-15)! Amire duplával válaszolt a vendég. A második negyedet 7-2-es rohammal kezdte az ellenfél (13. perc: 17-24). Benke, Hopkins és Vojvoda jól szállt be a meccsbe, fontos pontokat szereztek. Ám az olaszok kezdték belőni magukat – őrizték 7-8 pontos előnyüket. Akadozott a magyar gépezet, időt kért Gasper Okorn (15. perc: 22-29). 5-0-val trét vissza a pályára válogatottunk – a hazai rohamokat olasz időkérés szakított meg (27-29). De Perl triplájával átvette a vezetést a feljavuló, belelendülő magyar együttes (30-29)! Kaotikusra, rohanósra sikeredett a félidő hajrája – Perl két büntetőjével sikerült megnyerni a meccs első felét (20. perc: 37-36)!

A második félidőt viszont 7-0-val kezdte a vendég – kis játékvezetői segítséggel (22. perc: 37-43). Nagy küzdelemben tartotta látótávolságban ellenfelét ekkor a magyar alakulat. Mégis tíz pontra hízott a különbség (25. perc 41-51) – időt is kért Okorn mester. De nem javult fel a csapat játéka, rengeteg eladott labda, kihagyott dobás segítette a vendéget. Taktikusan, pontosabban játszottak az olaszok. Mintha szétesett volna az Okorn-csapat, egyszerűen nem bírt gyűrűbe találni, korán eldőlni látszott a mérkőzés (28. perc: 41-57). Az újabb hazai időkérés sem segített, 20 pontra nőtt a különbség (44-64). A negyedik negyed végül 46-64-es eredményről kezdődött – de ez a 18 pontos távolság soknak tűnt. És nem is lassított az olasz válogatott, biztosan 20 pont fölött tartott az előnyét. A csarnok is elcsendesedett (33. perc: 46-71). Kétségbeesett távoli dobásokkal próbálkozott a házigazda, sikertelenül, ráadásul a lepattanókhoz sem fért hozzá (35. perc: 46-76). A hajrában még kozmetikázni sem sikerült nagyon az eredményen (38. perc: 56-82).

Csak az első félidőben tartotta a lépést a magyar együttes – a második félidőben csak egy csapat volt a pályán.

Jegyzőkönyv

Magyarország–Olaszország 62-83 (15-17, 22-19, 9-28, 16-19) Szombathely, 3000 néző, kosárlabda Európa-bajnoki selejtező, vezette: Marques (portugál), Gedvilas (litván), Kounelles (ciprusi).

Magyarország: Váradi 2, Hanga 11, Perl 12/3, Golomán 7/3, Keller 4. Csere: Tóth Á. –, Vojvoda 8/6, Hopkins 9/6, Benke 7/3, Somogyi 2, Lukács –. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn.

Olaszország: Petrucelli 9/3, Procida 9/3, Spissu 6/6, Tessitori 12/3, Polonara 10/6. Csere: Mannion 4, Pajola 9/3, Ricci 6, Severini 5/3, Bortolani 12/6, Casarin –, Caruso 1. Szövetségi kapitány: Gianmarco Pozzecco.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5-4. 5. perc: 8-12. 9. perc: 12-15. 13. perc: 17-24. 15. perc: 22-29. 17. perc: 30-29. 20. perc. 37-36. 22. perc: 37-43. 25. perc: 41-51. 28. perc: 41-57. 30. perc: 46-64. 33. perc: 46-71. 35. perc: 46-76. 38. perc: 56-82.

Kipontozódott: –.

A másik mérkőzésen: Törökország–Izland 76-75.