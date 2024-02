– Ősszel sok mérkőzést vívtunk idegenben, most hazai pályán játszunk zsinórban – még ezt is szoknunk kell. A BVSC ellen a legfontosabb a győzelem volt, mindegy milyen játékkal. Tisztában vagyok vele, hogy nem futballoztunk jól, de a három pont mindennél fontosabb volt. A fiúk harcoltak, küzdöttek – mindkét csapat egy hibára várt, ezt a lehetőséget mi kihasználtuk. A csapat néha görcsöen játszik, de győzelmekkel ez oldódni fog. Ezért is volt fontos most a siker, hogy a játékosok önbizalma erősödjön. Minden győzelem további pluszt ad a további munkára.