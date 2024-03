Magyarország–Törökország 1-0 (0-0). Budapest, Puskás Aréna, 58000 néző, felkészülési válogatott labdarúgó-mérkőzés, vezette: Frankowski (lengyel). Magyarország: Gulácsi – Balogh B. (Dárdai M., 67.), Lang, Szalai A. – Nego (Bolla, a szünetben), Nagy Á. (Styles, 61.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 61.) – Sallai (Kleinheisler, 80.), Szoboszlai – Varga B. (Ádám M., 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi. Törökország: Günok – Celik (Aktürkoglu, 77.), Kabak, Akaydin, R. Yilmaz (Müldür, 27.) – Yüksek, Kökcü (Güler, 61.) – Akgün (Baris Yilmaz, 77.), Calhanoglu, Yildiz (Uzun, 77.) – Ünal (Yazici, 61.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella. Gólszerző: Szoboszlai (48. – 11-esből). A két csapat találkozója hamisítatlan felkészülési mérkőzést hozott, az első félidőben kevés helyzet alakult ki, és az iram is csak közepes volt. Szünet után Szoboszlai büntetőjével megszerezte a vezetést a magyar válogatott, majd Gulácsinak kellett nagyokat védeni. A másik oldalon Varga Barnabás ziccerét fogta Günok. A lefújás előtt a Gulácsihoz hasonlóan hosszú sérüléséből visszatérő Schäfer szerzett lesgólt. A döntetlen talán reálisabb lett volna. – Az eredménnyel elégedettebb vagyok, mint a teljesítménnyel – nyilatkozta Marco Rossi. – Voltak jó pillanataink, de bizonyos helyzetekben túlságosan is szenvedtünk, kicsit hiányzott, hogy megfelelő döntést hozzunk az akcióink végén – mondta a mérkőzés után a szövetségi kapitány. – Elöl jobban is teljesíthettünk volna, a támadók ma nem fogtak ki igazán jó napot, a védekezésük sem volt tökéletes, de természetesen azért voltak jó dolgaink a pályán, az akarással nem volt gond, senkit sem érhet kritika a teljesítményéért. Kiegyenlített meccset játszottunk, őszintén szólva a döntetlen talán igazságosabb eredmény lett volna. Gulácsi Péter tökéletesen játszott, két topkapusunk van; ha a pálya minden pozíciójában hasonló lenne a helyzet, a világ tíz legjobb csapata között lehetnénk. Úgy látszik, a jövőben kő-papír-ollóznom kell, hogy kit tegyek be a kapuba… Örülök a jó teljesítménynek, például Schäfer jó játékának, és gratulálok Dárdai Mártonnak is a bemutatkozásához, a következő mérkőzésen talán további újoncok is megkaphatják a lehetőséget a bemutatkozásra. Schäfer Andrást arról kérdezték, hogyan élte meg a gólját, amit elvettek les miatt. – Nekem bőven elég volt így, megünnepeltettem magam, nyertünk – mondta a szombathelyi születésű középpályás. – Előtte sem voltam egy nagy gólvágó. Igazából örültem, hogy itt lehetek újra másfél év után. Kemény időszak van mögöttem, kicsit el is pityeregtem magam, ahogy beértem az öltözőbe. Tényleg hihetetlen érzés volt újra itt lenni. A gól az csak hab lett volna a tortán, nekem bőven elég volt, hogy a stadion engem ünnepelt, az meg, hogy nyertünk, tényleg fantasztikus, ráadásul egy erős válogatott ellen. A magyar válogatott kedden 19 órakor (Tv: M4 Sport) Koszovót fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában.