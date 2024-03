A Red Bull ráadásul kettős győzelmet ünnepelhetett, mivel a mexikói Sergio Pérez végzett másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel. A rajtot Verstappen kiválóan kapta el, és esélyeshez méltón azonnal elhúzott. A hetedik körben Lance Stroll (Aston Martin) a gumifalba csapódott autójával, a mentés idejére pedig a pályára hajtott a biztonsági autó. A Red Bull azonnal a boxba hívta kerékcserére Verstappent és Pérezt is, s ugyanígy tett többek mellett a Ferrari Leclerc-rel. A két körrel később lebonyolított újraindításnál így a pályán maradt Norris diktálhatta a tempót az élen, mögötte Verstappen, Hamilton, Pérez, Leclerc volt a sorrend. A 12. körben Verstappen átvette a vezetést Norristól, Pérez pedig Hamiltont hagyta le a harmadik helyért. A hétszeres világbajnok britet aztán Leclerc is megelőzte, Pérez pedig a 18. körben visszavette a második pozíciót Norristól, akit hiába üldözött és ért is utol féltávnál Leclerc, lehagynia csak a 27. körben sikerült. A Carlos Saintz Jr.-t helyettesítő brit újonc, Oliver Bearman a 11. helyről rajtolva hetedikként ért célba a Ferrarival. A vb két hét múlva, az Ausztrál Nagydíjjal folytatódik.