Sergio Mullor szövetségi kapitány 16 játékosnak küldött meghívót az összetartásra. Először kerettag a Berettyóújfalu brazil származású játékosa, Rafael Henrique de Silva, "művésznevén" Rafinha, aki nemrégiben magyar állampolgár lett, és miután már hetedik éve Magyarországon futsalozik, nincs akadálya annak, hogy a válogatottban is szerepelhessen. A 27 éves brazil-magyar sportoló ezzel a magyar futsalválogatott történetének első honosított játékosa lett.

– Mindössze három napot tudunk együtt gyakorolni, de ebben a rövid időben is igyekszünk tovább gyakorolni a játékunk alapelveit, ezúttal elsősorban a nyomás alatti védekezést és a pozíciós támadójátékot. Áprilisban egy szlovákiai tornán vesz részt a csapat, a mostani edzések már a következő összetartásunkhoz is jó alapot adhatnak. Új játékosokat is meghívtam a keretbe, mert szeretném, ha hosszú távon még nagyobb merítési lehetőség állna rendelkezésemre, ehhez pedig szükség van arra, hogy a bő keret minden tagja tisztában legyen a válogatottnál támasztott elvárásokkal – nyilatkozott a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján Sergio Mullor.

A címvédő, listavezető Haladásból ezúttal "csak" hárman kaptak behívót: a kapus Alasztics Marcell, a rutinos center Rutai Balázs, és a Nyírbátorból frissen igazolt fiatal tehetség, Hadházi Sándor.

A magyar válogatott kerete, kapusok: Alasztics Marcell (Haladás VSE), Gémesi Gergő (Újpest), Faragó Ádám (DEAC). Mezőnyjátékosok: Nagy Imre (Berettyóújfalu), Rábl János (Berettyóújfalu), Nagy Kevin (Berettyóújfalu), Bartha Balázs (Nyírbátor), Szentes Bíró Tamás (Nyírbátor), Lux Gábor (Veszprém), Hadházi Sándor (Haladás VSE), Rutai Balázs (Haladás VSE), Dorogi Benjámin (Veszprém), Rafael Henrique de Silva (Berettyóújfalu), Bíró Attila (Kecskemét), Kajtár Mátyás (Kecskemét), Szabó Lajos (Nyíregyháza).