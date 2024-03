A címvédő és listavazető Falco vendégjátékára megtelt az egerszegi sportcsarnok – két jó formában lévő csapat lépett pályára, parádés hangulatban.

Tóth Ádám kosara után a Falco öt, a házigazda négy támadást rontott – volt feszültség mindkét oldalon. Eltelt három perc, amikor Tóth Ádám, a zalaiak csapatkapitánya újra betalált (4. perc: 4-0). A Falco csak az 5. percben, Benke révén talált először gyűrűbe (9-3). Az persze borítékolható volt, hogy nem marad ennyire pontszegény a találkozó. Nem is maradt az, mindenesetre a zalaiak elképesztően hatékonyan védekeztek és folyamatosan vezettek (20-10). Milos Konakov forgatta csapatát, de ez sem segített, időt is kért a vasiak mestere. Ez sem hozott változást. A első negyedet 29-12-re nyerte a ZTE. A második tíz perc elején Ona Embo, a ZTE nemrég igazolt francia kosarasa gyorsan szerzett hat pontot, a hazaiak pedig már húsz ponttal vezettek (35-15). Aztán az ellene megítélt szabálytalanság után Keller Ákosnál elszakadt a cérna, le kellett hozni a pályáról – de kapott egy sportszerűtlen hibát. A 15. percben 44-22-re vezetett a ZTE – és remekül játszott, míg a Falco tanácstalannak tűnt. Mert nem csökkent a különbség, Ostojic is betalált távolról (51-27). Végül a ZTE 21 pontos előnnyel vonulhatott nagyszünetre (53-32)! Nem mostanában volt arra példa, hogy a bajnok csupán 32 pontig jut egy félidő alatt – valami nagyon nem működött szombathelyi oldalon...