Bábolna SE–Szentgotthárdi VSE 2:6 (3319-3581). Bábolna, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Bábolna SE: Tóth Z./Lampert 529, Szász 566, Brázik, 546, Tóth Z. 516, Balom 575, Imre 587.

Szentgotthárdi VSE: Karba B. 621, Cseh B. 627, Oswald 596, Borsos 564, Takács T. 601, Pákai 572. Edző: Tróbert József.

Remekül kezdtek a szentgotthárdiak, Karba Bálint és Cseh Bence is megszerezte a csapatpontot és több, mint száz fával vezettek a vasiak. A második sorban is a vendégek játszottak jobban, Oswald Dániel és Borsos Bence is elhozta a csapatpontot – tovább, 200 fa fölé növelve a faelőnyt. Így az utolsó körnek már nem volt tétje, a bábolnaiak – ha szerencsével is – mindkét pontot megszerezték, kozmetikázva így az eredményen.

A Szentgotthárd a nehéz bábolnai pályán szép dobott fával magabiztosan nyert.

Ifjúsági: 1:3 (3319-3581). Reibling 526, Kropf 555.

Répcelaki SE–Investment Közutasok Kaposvári TK 8:0 (3750-3572). Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelaki SE: Danóczy 634, Tóth Á. 614, Bíró 655, Molnár 613, Móricz 636, Somodi 598. Edző: Kiss Zsolt.

Investment Közutasok Kaposvár: Farkas 611, Sziklási 559, Kovács G. 586, Botházy 571, Pintér 629, Németh M. 606.

Az éllovas Kaposvár ellen az első sorban Danóczy Richárd és Tóth Áron révén már 2-0-ra vezettek. A középső sorban Molnár Pál és Biró Patrik (655 fa, a nap legjobb eredménye) összesen fél szettet veszítve szintén hozták a pontjaikat, 4-0 volt már ekkor a répcelaki csapatnak. Az utolsó sorban Móricz Zoltán hozta pontját, Somodi Károly ugyan fában kikapott, de a szettekkel 3-1-re nyerte a csapatpontot, kialakítva ezzel a 8-0-ás végeredményt.

A győzelemmel répcelakiaknak sikerült revansot venni az őszi kaposvári vereségért.

Ifjúsági: 3:1 (1073-1069). Kiss B. 476, Simon Sz. 597.

További eredmények: Pápai Vasas–Köfém SC 2,5:5,5, Szeged–Zalaegerszegi TK 3:5, Rába ETO Győr SE–Szanki OBSE 5:3.

A következő, 17. fordulóban a Szentgotthárdi VSE szombaton 14 órai kezdettel a Köfém SC együttesét fogadja, míg a Répcelak – ugyanebben az időpontban – a Bábolna SE vendége lesz.