Szerdáig, azaz a mai napig még módosulhat a hétvégi súlyemelő Savaria Kupába nevező klubok és általuk indított versenyzők listája. A torna idén immár 13. alkalommal viseli Tóth Géza nevét – Szombathely olimpiai ezüstérmes sportolójának ez a szám egyben halálának évfordulóját is jelenti. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón dr. László Győző, a város sportért is felelős alpolgármestere hangsúlyozta, az idei emlékverseny egyben kvalifikációs torna is lesz a közelgő nemzetközi nagyversenyek előtt, amelyre népes nemzetközi mezőnyt várnak a szervezők. Hencz Kornél, a Magyar Súlyemelő Szövetség alelnöke, a vasi szövetsége elnöke a Savaria Kupa múltját idézte fel, egészen 1974-től, hiszen ekkor keresztelték erre a névre a rangos tornát. Tájékoztatott arról is, hogy a napokban rendezett a hazai szövetség éves rendes közgyűlésén a vasi illetőségű Antalovits Ferenc, Polgár Imre és Edelényi Miklós is elismerést kapott. Illés Károly, a megyei szövetség elnökségi tagja köszönetet mondott mindazoknak, akiknek elévülhetetlen érdemei voltak a Savaria Kupa újjáélesztésében.