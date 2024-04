Hazai edző nyilatkozata

Váradi Kornél : Gratulálok a játékosaimnak a győzelemhez, nehéz helyzetből jöttünk, a mérkőzés közben még nehezebb helyzetbe kerültünk, de azt gondolom, hogy megmutattuk a karakterünket, hogy hogyan tudunk harcolni egymásért. Külön köszönet azért, hogy mínusz 12-nél is a maximális támogatást kaptuk kívülről is, ami nagyon sok energiát adott nekünk. Ez az a karakter, ami ezt a csapatot jellemezte eddig, és ez az a csapat, amelyik így tud kosárlabdázni, nem hiába kaptunk a második félidőben összesen csak 38 pontot, hiszen sokkal agresszívabban védekeztünk. Ez a kulcs, ezen kell továbbmenni, és ugyanígy csapatként harcolni tovább, mert meg van minden tehetségünk.

Vendég edző nyilatkozata

Kocsis Tamás : Gratulálok az Oroszlánynak, de még nagyobb gratulációt szeretnék a saját csapatomnak, mert ugye, ahogyan a mondás is tartja, széllel szemben nagyon nehéz, de minden tiszteletem az övék, hogy ezt így bírták. Rengeteg sérültünk van, többen is sérülten vállalták a játékot, úgy gondolom, hogy legalább 28 percig partiban voltunk. Utána is próbálkoztunk, visszajöttünk, le a kalappal, volt karakterünk. Az Oroszlánynak még egyszer gratulálok a győzelemhez, megyünk tovább és folytatjuk a playout-ot.

Hazai játékos nyilatkozata

Khalid Thomas : Azt hiszem ma nagyot küzdöttünk, voltak a meccsnek olyan szakaszai, ahol nem voltunk fókuszáltak, elaludtunk védekezésben, félre kommunikáltunk. 12 pont hátrányban voltunk, jó munkát végeztünk, hogy vissza tudtunk jönni. Tudtuk, hogy minden meccset nyerni kell, sajnos, ha ez a mai nem sikerül, akkor 4 vereség lett volna zsinórban, ezt semmiképpen sem szerettük volna. Elkezdtünk csapatként játszani, jobban védekeztünk, kizártuk az ellenfeleket. Összességében jól játszottunk, a hibákat nyilván meg fogjuk nézni, és ki fogjuk javítani őket, de jól játszottunk ma csapatként.

Vendég játékos nyilatkozata

Takács Kristóf : Először is szeretnék gratulálni a csapatnak, úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést játszottunk. Támadásban folyt a labda, a dobások is jöttek, jól játszottunk. Úgy gondolom, hogy a védekezésbe csúsztak hibák, de nagyon nehéz úgy játszani, hogy az ellenfél csapata 45 büntetőt dob az egész mérkőzésen, így nehéz. Ez a második meccsünk volt itt az idei évben, ahol jobban megérdemeltük volna a győzelmet.