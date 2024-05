Az alapszakaszgyőztes, bajnoki címvédő Haladás már korábban megnyerte a rájátszást – bebiztosítva ezzel magának a pályaelőnyt a döntőben. De a DEAC szempontjából sem volt már komolyabb tétje a meccsnek. Hazai oldalon kihagyta a találkozót az eltiltott vezetőedző, Ferraz Conde Felipe. Továbbá nem volt ott a szombathelyi játékoskeretben Rutai, Alasztics és Szalmás sem. De a vendég is szűk kerettel érkezett.

Haladás VSE–DEAC 3-3 (2-1). Szombathely, 400 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: dr. Tóth-Tolnay, Kubicsek (Kondákor).

HVSE: Homlok – Dróth, Henrique, Vatamaniuc-Bartha, Hadházi. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Luiggi, Knizs, Hajmási, Sipos, Körmendy, Fehér, Vas Á. Megbízott edző: Ferraz Conde Felipe.

DEAC: Nyerges – Faragó L., Vass O., Magyar, Győri. Csere: Faragó Á. (kapus), Harmati, Nagy B., Siska, Varga Z., Thiago, Tóth A. Edző: Tihanyi Csaba.

Gólszerzők: Henrique (8.), Dróth (14.), Sipos (36)., ill. Siska (6.), Vass O. (34.), Tóth A. (38.).

Hazai helyzetekkel, átlövésekkel kezdődött a mérkőzés, védekezésre kényszerült vendég. Múltak a percek, és nem enyhült a szombathelyi nyomás – érett a gól. Mégis a DEAC szerzett vezetés, egy kontrát váltott gólra (0-1). Azonban egy ügyesen elvégzett oldalberúgás után Henrique gyorsan egyenlített egy életerős lökettel (1-1). És a Haladás támadásban, lendületben maradt. Az óriási mezőnyfölény pedig góllá érett: labdaszerzés után három az egyben vezethetett támadást a HVSE, az akció végén pedig Dróth gurított közelről az üres kapuba (2-1). Motiváltabbnak tűnt a házigazda, de a szünetig már nem tudta növelni az előnyét – pedig bőven volt rá lehetősége.

Fordulás után aztán Vas Ádám és Hajmási Milán is pályára lépett hazai oldalon – nem játszatott túl senkit a szakmai stáb, sok időt töltöttek a pályán a fiatalok is. A tempó közben csendesen visszaesett – és visszajött a meccsbe a DEAC, mezőnyben némileg kiegyenlítődött a játék. A Haladás irányított, de nem tudta lezárni a mérkőzést. Sőt, a 34. percben egy szögletvariáció végén a Debrecen kiegyenlített (2-2). A hajrában ismét felpezsdült a meccs, mind a két kapu előtt adódott lehetőség. Sipos szerezte meg ismét a vezetést a Haladásnak, aki Hadházi erőszakos labdaszerzése után értékesítette a közeli ziccert (3-2). Rögtön vészkapus játékra váltott a DEAC – és ki is egyenlített (4-4). Még a HVSE is bevetette a vészkapust – eredménytelenül.

A Haladás felforgatott kerettel lépett pályára, nagyon nem is szakadt meg – a döntetlen igazságos eredmény.