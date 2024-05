A labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa négyes döntőjének ad otthont szerdán a Haladás Sportkomplexum. Az FK Szakonyfalu (III.)–Alpok Zirkon Vép VSE (I.) bronzmérkőzést 14.30-kor rendezik, míg a Király SE (I.)–Sárvár FC (I.) döntő 17 órakor kezdődik – ha a rendes játékidő döntetlennel végződik nincsen hosszabbítás, következnek egyből a 11-esek. A III. osztályú Szakonyfalu részvétele óriási meglepetés a négyes döntőben – de a bronzmeccsen egyértelmű vépi sikert ígér a papírforma. A címvédő Király és a remek szezont futó Sárvár meccse viszont nagy csatát ígér – hiszen a bajnokságban is nagy riválisai egymásnak. A szurkolók előtt a C és a D szektor lesz kinyitva (a Rohonci út felőli lelátók), a belépés ingyenes – a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa pénzdíjas.

Hegyi László, a Király SE edzője: - Az elmúlt két szezonban mi nyertük meg a Halmosi Zoltán Kupát - és természetesen szeretnénk begyűjteni harmadszor is az aranyérmet. De tudjuk jól, hogy nehéz meccs, kemény ellenfél vár ránk. A bajnokságban is versenyt futunk egymással, és most a kupában is - ismét izgalmas meccsre van kilátás. Hajtós, küzdelmes összecsapásra számitok, a nyugodtabb. higgadtabb csapat fog ünnepelni a végén. Sajnos Csákvári és Czöndör sérült - kérdéses a játékuk.

Nagy Dániel, a Sárvár FC trénere: - Jó formában vagyunk, és ha már ideáig eljutottunk, szeretnénk nyerni. A bajnokságban idegenben és otthon is legyőztük riválisunkat, a kupában pedig már játszottunk egymással egy döntetlent, akkor a maratoni 11-es párbajt az újperinti csapat nyerte. Az eddig eredmények, mérkőzések bizakodásra adnak okot. De egy rutinos, jó minőséget képviselő gárda ellen lépünk pályára. Felkészültünk, motiváltak vagyunk, nagyon várjuk már a meccset! Fülöp, Ódor és Takács sérülés miatt biztosan nem lép pályára.