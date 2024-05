Boris Barac a 2020/2021-es szezon közben csatlakozott a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely gárdájához, és mind a négy sárga-feketében töltött szezonjában bajnoki címet ünnepelhetett. Mindkét kupagyőztes csapatnak is a tagja volt, sőt a történelmi BL TOP 16-ot elérő alakulatban is fontos szerepet kapott. Összesen 178 meccsen lépett pályára, amivel a kilencedik helyen szerepel a szombathelyiek örökranglistáján (kosarstat.hu). 3501 percet töltött parketten, ez idő alatt 1631 pontot, 728 lepattanót szerzett, és mellette kiosztott 273 gólpasszt is.

A sárga-fekete klub mindent köszön Boris Baracnak.

- Szeretnék óriási köszönetet mondani az elmúlt három és fél évért Boris Baracnak, aki hétfőn játszotta pályafutása utolsó meccsét, visszavonul, tehát róla le kell mondanunk, öröm volt együtt dolgozni vele, nagyszerű személyiség - méltatta játékosa teljesítményét Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely sikertrénere.