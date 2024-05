A vendégek a múltban egyszer-kétszer ugyan borsot törtek a szombathelyiek orra alá, de most ez aligha volt bent a pakliban. Hetek óta fiesztahangulatban játszanak a Vida-lányok, akik már rég bebiztosították jövő évi NB I.-es tagságukat. Már csak a 30/30-ra, azaz a 100 százalékos mérlegre gyúrtak Pődör Rebekáék, akikhez hasonló produktumot még senkinek sem sikerült elérnie. Hét perc elteltével 7-0 állt a táblán, félidőben pedig már 13 góllal vezetett az SZKKA az Orosháza ellen. Nem maradt több kérdés, maximum az, hogy mennyi lesz közte. Nos, a hazaiaknak az is bőven belefért, hogy 35-17 után az utolsó nyolc percben már nem találtak be az ellenfél kapujába. A vége így is fölényes diadal lett, de ami ennél is lényegesebb, hogy megszületett a rekord: az összes bajnoki meccsét megnyerte a Szombathely. A találkozó lefújását követően megkapta a csapat és a stáb jól megérdemelt aranyérmét, majd kezdődhetett a bajnoki fieszta SZKKA-módra.