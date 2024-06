Aranyos vasiak - Viszkeleti Villő és Szabados Ármin is nyert

A csehországi Brnóban szerepeltek válogatott viadalon az U20-as atlétáink. A magyarok mellett a házigazda csehek, a lengyelek, a horvátok és a szlovákok ígéretei mérették meg magukat a korosztályos seregszemlén. Tehetségeink 27 dobogós helyet érdemeltek ki, míg 10 aranyérmet nyertek. A versenynap végén a magyar csapat összesítésben, valamint a fiúk és a lányok különversenyében is a harmadik helyen zárt. Kalapácsvetésben kettős magyar siker született a Szombathelyi Dobó SE-s Viszkeleti Villőnek, valamint a Haladás VSE versenyzőjének, Szabados Árminnak köszönhetően.

Hazaérkezett: Varga Barnabás - Olvasóink is üzentek a sérült csatárnak

Szerdán elhagyta a stuttgarti kórházat és hazautazott Varga Barnabás, a németországi Európa-bajnokságon szereplő magyar labdarúgó-válogatott csatára – számolt be róla szerdán a magyar szövetség közösségi oldala.

Varga a múlt vasárnap esti magyar-skót (1-0) csoportmérkőzés 71. percében egy beívelést követően ütközött a skót kapussal, Angus Gunnal, és még a levegőben elveszítette az eszméletét. Hosszas ápolást követően stabil állapotban szállították kórházba, többszörös arccsonttöréssel és agyrázkódással is.

A vaol.hu közösségi oldalán olvasóink számos jókívánságot küldtek a sérült Varga Barnabásnak.

Merre tovább, Haladás? Szurkolói megbeszélés a klub jövőjéért

A városházi nagyteremben a pulpituson a város részéről dr. Nemény András polgármester, a szurkolók képviseletében a Haladás Szurkolói Kör elnöke, Keringer Zsolt foglalt helyet. A nézők soraiban többek között ott volt dr. Horváth Attila és dr. László Győző alpolgármester, dr. Czeglédy Csaba, Ágh Ernő, Gálffy Áron, Horváth Gábor önkormányzati képviselő is, az Illés Akadémia képviseletében Tóth Miklós és dr. Nagy Tibor, a Haladás Viktóriától Markó Edina, valamint Somfalvi Csaba, a Haladás VSE labdarúgó-szakosztályának vezetője jelent meg. Utóbbi magánemberként vett részt az eseményen. A játékosok közül Tarján Patrik, Rácz Barnabás, Jancsó András, Szakály Attila is megtisztelte jelenlétével az eseményt. És persze ott voltak a szurkolók, akik csaknem megtöltötték az első emeleti, a közgyűléseknek is helyet adó nagytermet.