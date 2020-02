Hogyan csökkentsük a fűtésszámlát?

Spórolni sok dolgon lehet, de nem mindenen érdemes. A fűtésszámla olyan pontja a lefaragandó tételeknek, amely apróbb változtatásokkal, a komfortérzet megtartása mellett kivitelezhető.

Gáz, szén, fa – egyik sem olcsó tüzelő- vagy fűtőanyag, érdekünk ezért, hogy költséget csökkentve, maximális hatásfokkal tartsuk a megfelelő hőmérsékleten a lakást, sőt lehetőség szerint valamennyire mérsékeljük is a fűtés miatt keletkezett kiadást. A téli szezon közepén nagyjából jól kiszámítható, mekkora tartományban mozog a fűtésért fizetendő összeg. Első lépésként nagyjából 6 százalékos kiadáslefaragást jelent, ha a házban a hőmérsékletet csupán egy fokkal csökkentjük.

Alapvető követelmény napjainkban a fűtési rendszereknél, hogy tudjuk szabályozni a lakás hőmérsékletét, sőt helyiségenként külön-külön beállíthatjuk termosztát segítségével. Az eszköz – legyen digitális vagy hagyományos – a rendszer gazdaságosságát jelentősen meghatározza. Érdemes továbbá a hőmérséklet állandó variálása mellett fix fokot beállítani nappalra és éjszakára, valamint a különböző helyiségekre is.

Nappal a 23 fok körüli meleg kellemes, ezek az értékek is lejjebb vehetők, 20 fok körülire állíthatók, ha elhagyjuk a lakást, dolgozni, bevásárolni stb. – feltéve, ha senki sem tartózkodik otthon abban az időben. Éjszakára is érdemes mérsékelni a meleget, nemcsak kiadás, hanem az egészség szempontjából is. Kutatók szerint ugyanis az ideális hőmérséklet az alváshoz 18,3 fok, ekkora értéknél megfelelőek a feltételek a pihenéshez. Sőt nemcsak a hálószobára határoztak meg optimális értéket, hanem más helyiségekre is: a konyhában 18–20 fokot, a hálóban 18 fokot, míg a gyerekek szobájában 21–23 fokot kellene beállítani.

Ezen értékek szem előtt tartása sem macera: ma már egyre több háztartásban alkalmaznak „okosrendszereket”, például a fűtésnél. Az alkalmazások révén egyszer elég beprogramozni az értékeket és azoknak a változtatását, időpontra, helyiségre lebontva – és automatikusan állítják az értékeket a kívánt mérték szerint.

A szellőztetésről sem szabad megfeledkezni, télen sem. Célszerű azonban elkerülni, hogy órákon át bukóra nyitva hagyjuk az ablakokat, helyette az 5-10 percig tartó tárt ablakos – akár kereszthuzatos – szellőztetést javasolják: ezzel nem hűtjük át a falakat, azonban az elhasznált levegő gyorsan kicserélődik.

Ha már az ablakokról esett szó, nem szabad elfelejteni a sötétítőket sem: még a jól hőszigetelt ablakok és nyílászárók mellett is jó szolgálatot tehet egy vastag sötétítőfüggöny. Ahogy belülről, úgy kívülről is segíthetjük a hőmegtartást: ha éjszakára leengedjük a redőnyöket, azzal is csökkentjük a nyílászárók hőleadását. Ez bármennyire is triviális dolognak tűnik, érdemes nem megfeledkezni róla, hiszen a jól szigetelő műanyag vagy alumíniumredőnyök használatával akár 15-17 százalékos költségcsökkentés is elérhető a fűtésszámlán.

Ablak környéki területekre helyezik fel rendszerint a radiátorokat. Ha szeretnénk megtakarítani, akkor ügyelni kell arra is, hogy optimálisan működhessenek a készülékeink. A radiátorokat ne takarjuk le, ne szárítsunk rajtuk semmit, és lehetőség szerint a fűtőtest elől mozdítsuk el a bútorokat, utat engedve a meleg szétáramlásának.