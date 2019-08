Látogatásra hívja az utazót az Esterházy-birodalom

Napjainkban számos színvonalas rendezvény, köztük komolyzenei koncertek, színházi előadások helyszíne az épület, amely korábban Esterházy hercegek otthona volt, és Joseph Haydn mint a főhercegi udvar muzsikusa is járt benne.

A sárga falak mennyi emléket rejtenek, mennyi herceget, grófot fogadtak közöttük, mennyi koncertet játszottak az évszázadok alatt benne, mennyi úri mulatságot rendeztek a termeiben – ezek és hasonló gondolatok cikázhatnak bennünk, amint megérkezünk az épület bejáratához. Tudjuk jól: a falak a történelem egy kis szeletét rejtik csak, mégis ámulva járjuk körbe a termeket, figyeljük a belső terek impozáns kialakítását, a díszítést, a pompát.

A története egyébként egészen a 13. századig nyúlik vissza, ugyanis a kastély abban az időben készült el. Akkor még máshogy festett: méretében jóval kisebb volt, az alapépületet többször átépítették. Gróf Esterházy Pál 1663 és 1672 között rezidenciává alakíttatta a várat, a tervek elkészítését olasz mesterekre bízta

Mintegy tíz esztendőbe telt, míg a főúr elképzelései szerinti kastély elkészült: a legnagyobb változások a palota ívében, valamint a körfal külső és belső oldalához épített koszorú létrehozásában voltak. Az utcai homlokzata ekkor még nem a jellegzetes sárga színében tündökölt, hanem valószínűleg szürke, fehér és rózsaszín árnyalatok alkottak rajta egységet, míg az udvar felőli homlokzat a szürke-kék-fehér hármasát viselte. A ma ismert, egységes színét a 19. században kapta – számolt be róla a kastély honlapja.

Emlékeztettek: második fénykorát II. Miklós, Esterházy Antal herceg fia uralkodása alatt élte az épület: klasszicista stílusban építették át egy francia építész, Charles Moreau vezetésével. A mester a barokk épület központi részét tartotta meg, minden mást átalakított. A kivitelezéssel a kastélyfront hossza a tervek szerint háromszorosára növekedett volna – és bár az építkezést elkezdték, azt le kellett állítani. Egyrészt mert a franciák elfoglalták a várost, másrészt mert a hercegnek a napóleoni háborúkban és életvitele miatt is nagy adósságai keletkeztek.

A 19. század végén helyreállítási munkákra volt szükség a kastélyon, ekkor csak kisebb alakítások zajlottak a külsején. A nagy változást a második világháború vége hozta: a főurak helyett a burgenlandi tartományi kormány hivatala és a tartományi bíróság költözött be. Ezután fél évszázadot kellett várnia arra, hogy az Esterházy Magánalapítvány kulturális központja legyen. Mára az

Esterházy-kastély Burgenland legjelentősebb kulturális műemlékének számít, látogatói szerte a világból érkeznek.

A kulturális rendezvények mellett állandó és időszaki tárlatok is helyet kaptak benne: Esterházy Melindát és Haydnt – aki az első karmester volt az Esterházy hercegek udvarában – bemutató kiállításai mellett Ausztria legrégebbi bormúzeuma is helyet kapott benne, és természetesen a kastély termei is látogathatók május 1-jétől szeptember végéig naponta 10 és 18 óra között.