Megdönthetetlen F1-es rekordok (2. rész)

Lewis Hamilton sikerei által egyre több – Michael Schumacher nevéhez fűződő – rekord van veszélyben a Formula–1-es gyorsasági autós-világbajnokság almanachjában. De nemcsak a brit, hanem – a maga 22 évével, de már 5 évnyi F1-es tapasztalattal rendelkező – Max Verstappen is jó pár csúcsot magáénak tudhat: soha nem volt olyan fiatal pilóta a száguldó cirkuszban, aki megannyi jelentős mérföldkőhöz ért, mint a holland.

HÁRMAN EZREDRE AZONOS IDŐVEL

Az 1997-es Európa Nagydíjon Jacques Villeneuve szerezte meg a pole pozíciót 1:21,072-es idővel. Ugyan Michael Schumacher, majd Heinz-Harald Frentzen is ezredmásodpercre azonos időt futott, de mivel Villeneuve elsőként teljesítette a jerezi kört, így övé lett a rajtelsőség. Ennél kisebb „különbséget” aligha tudunk elképzelni.

„LEGHŰTLENEBB” PILÓTA

Napjainkban általában 3-4 csapatnál töltik el pályafutásukat az F1-es pilóták. Igen ritka, hogy ennél több csapathoz igazol karrierje során egy versenyző. Chris Amon erre az ellenpélda, aki 1963 és 1976 között nem kevesebb, mint 13 alakulat alkalmazottja volt. Jószerivel minden egyes idényben más-más csapathoz igazolt. A mai versenyzők képtelenek lennének erre, hiszen összesen tíz csapat szerepel a sorozatban.

A LEHETŐ LEGRÖVIDEBB KARRIER

Az 1950-es években gyakori volt, hogy egy-egy pilóta csupán egy-két versenyre nevezte be magát, többnyire a hazai nagydíjukon szerettek volna maradandót alkotni. A szerencsét próbáló alkalmi versenyzők a nyolcvanas években jelentek meg újra a száguldó cirkuszban, amikor is kliensautót vezetve próbálták kvalifikálni magukat a kiszemelt versenyükre. Közülük is Ernst Loof volt az, aki a legrövidebb F1-es karriert tudhatja magáénak. Csupán az 1953-as Német Nagydíjon indult, és a rajtnál a gázpedálra lépve pillanatok alatt tönkrement a benzinpumpa az autójában. Mindösszesen csak két métert tudott megtenni.

A LEGHOSSZABB VERSENY

Csak a legkitartóbb Forma–1-es szurkolók emlékezhetnek a 2011-es Kanadai Nagydíjra, ugyanis a vasárnapi versenyen csaknem 4 óra és 5 perc telt el a rajttól a leintésig. Ennél hosszabb versenyt aligha láthatunk a jövőben, ugyanis egy 2012-es szabály szerint az F1-es versenyek nem tarthatnak négy óránál tovább. Ahhoz, hogy ilyen hosszúra nyúlt a kilenc évvel ezelőtti verseny, két másik rekordra is szükség volt: hatszor kellett a biztonsági autót a pályára küldeni, illetve egyszer piros zászlóval is félbe kellett szakítani a futamot, nem kevesebb mint két órára.

Ráadásul a szerencsés futamgyőztes Jenson Buttont úgy intették le elsőként, hogy hat alkalommal is a boxban járt.

LEGGYORSABB BÜNTETÉS

Sebastian Vettel a 2006-os Török GP-n az F1 olyan legfiatalabb pilótájává vált, aki egy hivatalos versenyhétvégén F1-es versenyautót vezethetett. Ám nem csak erről a rekordról marad emlékezetes a debütálása: ő az, aki karrierje során leghamarabb begyűjtött egy büntetést. Ahogy kihajtott a boxból, kilenc másodperc elteltével box­utcai gyorshajtáson kapták.

LEGTÖBB VERSENYZŐ A RAJTRÁCSON

Az 1953-as Német Nagydíj, azért marad emlékezetes, mivel ezen a futamon 34 autó sorakozott fel a rajtrácson. Ez többek között annak volt betudható, hogy az állandó pilóták mellett 14 helyi versenyző is nevezett a viadalra. A szabályok ennek a rekordnak a megdöntésére sem adnak lehetőségek, hiszen napjainkban legfeljebb 26 autó várhatja a rajtlámpák kialvását.

LEGKEVESEBB PILÓTA A RAJTRÁCSON

Az előző eset kontrasztját a 2005-ös Amerikai Nagydíj jelenti, amelyen csak hat versenyző indult el. Az indianapolisi versenyre ugyan húsz autó nevezett, ám a rajtrácsra végül csak a Ferrari, a Minardi és a Jordan hat versenygépe sorakozott fel; a Michelin gumikon futó autók a felvezető kör után a boxba hajtottak. Történt ugyanis, hogy a versenyhétvége során a francia gyár abroncsai a döntött kanyarban nem bírták az oldalterhelést, egy egész futamot nem tudtak volna velük teljesíteni.