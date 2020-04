Pénteken ismét tovább csökken az üzemanyagár

Az üzemanyagok iránti keresletcsökkenés az olaj árát bedöntötte, de nyugati szomszédaink üzemanyagáraira kevésbé hatott, Magyarországon viszont most nagyon olcsón lehet tankolni.

A koronavírus-járvány miatt olyan gyorsan és drasztikusan esett vissza az olaj iránti kereslet a világban, hogy az gyakorlatilag bedöntötte a piacot. Az amerikai WTI olaj mínusz negyven dolláron is járt kedden, de az Európában irányadó Brent olaj ára is bezuhant, szerdán volt, hogy csak mindössze 17 dollárt adtak egy hordó nyersolajért. A soha nem látott árcsökkenés oka, hogy a világ olajtermelése a hatalmas volumenű felhasználásra volt berendezkedve, de miután az utazások a járvány miatt egyik napról a másikra minimálisra csökkentek, egyszerűen nincs hová tenni a rengeteg olajat, a tárolók pedig már most szinte csordultig teltek, márpedig egy működő olajkutat visszafojtani nem olyan egyszerű, nagyon költséges, sokszor nincs is rá mód. Arra azért nem számíthatunk, hogy a jövőben ingyen fogunk utazgatni, mivel az üzemanyag árának csak töredékét teszi ki a nyersolaj ára, de ettől függetlenül a hazai kutakon is soha nem látott árzuhanás figyelhető meg az elmúlt időszakban, ami pénteken is folytatódik. A benzin átlagára kettő, a gázolajé pedig hét forinttal kerül majd kevesebbe a hét második felében. A benzin átlagára így 283, míg a gázolajé: 316 forint lesz.

Úgy néz ki azonban, hogy a pénteki árcsökkenés nélkül is nálunk a legolcsóbb az üzemanyag Európa közepén, legalábbis a holtankoljak.hu elemzése szerint, amelyben Európa 12 országának múlt heti üzemanyagárait hasonlította össze, ugyanerre az időszakra készítettek egy elemzést a megyeszékhelyek árairól is. Magyarországon 285 forint a benzin literenkénti átlagára, Európában (343 forintos középárfolyamú euróval számolva) sehol sem kerül 300 forintnál kevesebbe. Romániában: 319, Horvátországban: 340, Szlovéniában: 346, Ausztriában: 374, Szlovákiában pedig 381 forint. Tőlünk nyugatra szinte változatlan a helyzet a februári átlagárakhoz képest, a keresletcsökkenés sem tudott hatni az üzemanyagárakra. Mindenhol 400 forint felett jár a benzin átlagára, ami Olaszországban az egyik legmagasabb: 487 forint. Ez több mint 200 forintos különbséget jelent a hazai benzin árához képest. A gázolaj esetében hasonlóan jól állunk, a 329 forintos magyarországi átlagárnál csak Lengyelországban olcsóbb az üzemanyag: tíz forinttal. Romániában, Szlovéniában és Csehországban már 350 forinthoz közelít a gázolaj átlagosan, Szlovákiában pedig 363 forintot kérnek a dízelért. Ausztriában és Horvátországban szinte azonos áron tankolhatunk, hiszen mindkét országban 364 forint a gázolaj átlagára. A legdrágább országok közé itt is bekerült Olaszország, ahol 453 forint átlagosan a dízel, ami 130 forinttal magasabb ár a hazai átlagnál.

A megyei bontásból kiderül, hogy Miskolcon, Kecskeméten és Egerben a legdrágább a benzin, utóbbiban 298 forint az átlagár, a három legolcsóbb város Szekszárd, Tatabánya és Zalaegerszeg, ahol 287 forintos az átlagár. Szombathely a 291 forintos átlagával a középmezőnyben foglal helyet. A gázolaj esetében a három legdrágább város: Salgótarján, Eger, Debrecen (339 forint), a három legolcsóbb: Miskolc, Szekszárd, Szolnok (330 forint). Szombathely a 335 forintos átlaggal itt is a középmezőnyben van.