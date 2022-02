Hosszas alkudozás után, a határidő lejárta előtt egy nappal véglegesítették országos listájukat a baloldali pártok. A Gyurcsány Ferenc pártja által dominált lista első öt helyén az előzetes várakozásoknak megfelelően a hat párt korábbi öt miniszterelnök-jelöltje szerepel, ők lesznek azok, akik a szavazólapon is név szerint szerepelnek majd – írja a Magyar Nemzet.

Közülük ketten már jó előre világossá tették, nem fognak beülni az Országgyűlésbe, akármilyen eredmény is szülessen a választásokon.

Márki-Zay sokáig titkolózott

A DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd lista első helyén a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter szerepel. Hódmezővásárhely polgármestere a kiválasztása után is hosszan lebegtette, hogy egy baloldali vereség esetén egyáltalán beülne-e a parlamentbe. Korábban egyéni választókerületi vetélytársa, a 2002 óta helyben minden országgyűlési választást megnyerő Lázár János a szemére is vetette a polgármesternek, hogy

nem fogalmaz világosan arról, mi vár majd Hódmezővásárhelyre április 3-a után.

Márki-Zay azóta egy internetes műsorban utalt rá, hogy a megyei jogú várost jelenleg is irányító Szabó János alpolgármestert látná legszívesebben utódjául. Ha a polgármester áprilisban a parlamentbe távozik a városból, az időközi önkormányzati választásokon Szabó újoncként próbálkozhatna a városvezetői tisztség elnyerésével. Márki-Zay három helyettese közül ugyanis ő az egyetlen, aki korábban még egyéni képviselőként sem mérette meg magát választásokon.

Karácsony maradna a Városházán

Értékesebbnek tartja polgármesteri pozícióját Márki-Zay Péternél Budapest vezetője, aki a harmadik helyen szerepel a Gyurcsány-listán. Karácsony Gergely 2010-ben az LMP listájáról a parlamentbe jutva négy évig volt már országgyűlési képviselő. 2013-ban pártjából, majd egy évvel később a parlamentből is távozott, hogy Zuglóban induljon az önkormányzati választásokon, ahol 42,5 százalékos szavazataránnyal meg is választották polgármesternek. Karácsony négy évvel később már miniszterelnök-jelöltként tűnt fel, az MSZP–Párbeszéd listáját vezetve. Az akkori országgyűlési választási kampányban egy nyilvánosságra került felvételen már arról beszélt, hogy

Zuglóba már nem mehet majd vissza, mert mint fogalmazott, ott elásnák őt.

Ennek megfelelően másfél évvel később már a főpolgármesteri címért szállt ringbe az önkormányzati választásokon. Elemzők szerint egyébként 2018-ban azért is vállalta el a miniszterelnök-jelöltséget, hogy neve ismertebbé váljon, és az önkormányzati kampányban ezt hasznosíthassa is. Karácsony taktikája bejött, 2019-ben Budapest vezetőjévé választották. Két évvel később azonban ismét bejelentette, hogy miniszterelnök is lenne, a baloldal által szervezett előválasztási kampány egyik emlékezetes momentuma volt, amikor visszalépett Márki-Zay Péter javára. Karácsony Gergely ezek után arról beszélt, hogy unta a miniszterelnök-jelölti kampányt, majd azt is kijelentette, hogy bár az országgyűlési választásokon a szavazólapokon ismét szívesen szerepelne, de a parlamentben ne számítsanak rá a baloldali pártok.

– Kizárólag szimbolikusan vezetem a párt parlamenti választási listáját, mivel nem kívánok országgyűlési képviselő lenni

– fogalmazott decemberben a Párbeszéd egyik sajtótájékoztatóján.

Dobrev sem jönne haza Brüsszelből

A baloldal listáján második helyen szerepel és így a szavazólapon is majd megjelenő egyetlen női politikus, Dobrev Klára. Gyurcsány Ferenc felesége idén februárban egy interjúban jelentette be, hogy bármi is történik majd az áprilisi választáson, európai parlamenti képviselő marad.

Ezzel Dobrev Klárát is csak a kirakatba rakja ki a baloldal,

az utána következő DK-s politikus már a párt elnöke, a lista 8. helyén szereplő Gyurcsány Ferenc, akit egyébként az öt egykori miniszterelnök-jelölt mellett csak az LMP-s Ungár Péter (aki a hírek szerint a „zöldpárt” főtárgyalója volt a baloldali egyeztetéseken) és az MSZP társelnöke, Tóth Bertalan előz meg.

A szavazólapon látható lesz még Jakab Péter, a Jobbik elnöke, aki végül átvészelte, hogy az előzetes várakozásokkal szemben csúfosan leszerepelt a baloldal háziversenyén. A Jobbikot a Gyurcsány-listára terelő pártelnök, aki egyébként még egy választást sem nyert meg azok közül, amelyeken elindult, korábban bejelentette, hogy teljes erejével a miniszterelnök-jelöltségre kíván fókuszálni. Az erre való hivatkozással aztán visszakozott az egyéni választókerületben való indulástól is, így más esélye nem lenne bejutni a következő Országgyűlésbe, mint a baloldali listán. A jelenleg 17 főt számláló Jobbik-frakcióból egyébként Jakab magán kívül csak két alelnökét (Z. Kárpát Dánielt és Lukács László Györgyöt) és az Országgyűlés jobbikos alelnökét (Brenner Kolomant) jelölte befutóhelyre a listán. A maradék 13 politikus, aki kitartott Jakab Péter mellett vagy egyéniben próbálkozhat a mandátumszerzéssel, vagy búcsúzik a parlamenti munkától.

A lista ötödik helyére Fekete-Győr András került, aki viszont belebukott abba, hogy kevesebb szavazatot kapott az előválasztáson, mint ahányan előzetesen ajánlották. A Momentum elnöki posztjáról leváltott Fekete-Győr sem indul egyéni választókerületben, jelenleg az olimpiaellenes párt elnökeként kapja a fizetését, így számára is mentőöv lehet a biztos befutóhely a Gyurcsány-listán.

Borítókép: Fekete-Győr András, Jakab Péter, Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely, Dobrev Klára (balról jobbra) 2021.10.23-án / Magyar Nemzet / Kurucz Árpád