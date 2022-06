Szemtelenség 1 órája

Dolgozni nem akar, inkább az emberektől tarhál Hadházy Ákos

Nem tette le a képviselői esküt, a munkahelyére nem akar bejárni, de pénz azért kellene Hadházy Ákosnak. A szélsőbaloldali politikus most az emberektől koldul Facebook-oldalán, hiszen nem jár neki képviselői tiszteletdíj. Hatmillió forintot kér most az emberektől. Zuglóban közben egyre elégedetlenebbek a lakosok, hogy olyan képviselőjük van, aki nem dolgozik. Ráadásul Hadházy maga mondja el koldulós bejegyzésében, hogy a pénzt vidéki útjainak finanszírozására is fordítaná, vagyis láthatóan nem is akar többet foglalkozni Zuglóval.

Hadházy Ákos a bukott országgyűlési választás után arra akarta rávenni képviselőtársait, hogy ne vegyék fel mandátumaikat, majd hogy ne tegyék le a képviselői esküt. Társai végül kihátráltak mögüle, letették az esküt, és ezzel teljes értékű országgyűlési képviselővé váltak. Hadházy ehelyett inkább vidékre ment cirkuszolni, és egy saját maga által „alternatívnak” mondott esküt tett, távol az Országháztól, egy baranyai kistelepülés határában. Ez azonban természetesen nem szabályos, így azóta sem teljes jogú tagja az Országgyűlésnek, tiszteletdíjat sem kap, ezért most Facebook-oldalán koldul pénzt az emberektől – írta meg az Origo. Hadházy kis összegnek nevezte azt a hatmillió forintot, amit az emberektől kunyerál. Bejegyzésében azt írja: „[...] nem férek hozzá azokhoz a pénzügyi keretekhez, amelyek minden képviselőt megilletnek. Nem kell nagy összegekre gondolni, de korábban ebből tudtam fizetni az engem segítő kollégáimat, illetve ebből tudtam biztosítani a munkám egyéb feltételeit, ebből tudtam például eljutni távoli kis falvakba, vagy lekérni tulajdoni lap másolatokat, ügyvédeket megbízni stb. Ennek a munkának a folytatásához kérek most támogatást Önöktől! Ha sikerül összegyűjtenem erre a nyárra legalább hatmillió forintot [...]”, a végén pedig még banszámlaszámát is mellékeli. A képviselő egyébként a Momentum zuglói jelöltjeként jutott be a parlamentbe, Zuglóért azonban azóta sem tett sokat, egészen pontosan: semmit – a fővárosi kerületben egyre elégedetlenebbek vele. Pofátlanságnak tartják, amit Hadházy Ákos tesz, vagy éppen nem tesz. A zuglóiaknak nem tetszik, hogy képviselőjük nem jár be a munkahelyére, nem dolgozik. Koldulós Facebook-bejegyzésében ráadásul ő maga írja le, hogy az összegyűjtött pénzt vidéki útjainak finanszírozására is költené, vagyis láthatóan Zuglóval továbbra sem kíván többet foglalkozni. Hadházy Ákos, habár független országgyűlési képviselő, a Gyurcsány Ferenc-féle frakció szélsőbaloldali tagja, a baloldali pártoknak köszönheti, hogy képviselő lehet. Már az előző ciklusban is párt nélkül politizált, hiszen az LMP-ből is elzavarták – a munkahelyére, a parlamentbe akkor se nagyon járt be. Az elmúlt évben mindössze kétszer ment be, a négy év alatt pedig háromszor szólalt fel, abból kétszer saját mentelmi ügyében. Amikor éppen bent volt, akkor pedig többnyire provokatív, trágár akciókkal próbálkozott. Hadházy Ákos független parlamenti képviselő feliratot tart a kezében Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalása alatt az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. október 21-én

Forrás: Kovács Tamás / MTI 2019 októberében egészen közönséges módon, általa gyártott táblákkal igyekezett megzavarni az Országgyűlés működését, többek között a „Lónak a faszát” feliratú lapot emelt a magasba. Kövér László az esetet követően kezdeményezte Hadházy Ákos tiszteletdíjának csökkentését, továbbá 329 ezer forintos pénzbüntetést rótt ki rá. A történtek következtében a képviselők szigorították a házszabályt, és rendbontás esetére emelték a büntetési tételeket. Borítókép: Hadházy Ákos (MTI/Illyés Tibor)

