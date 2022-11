Újabb megdöbbentő részletek derültek ki Márki-Zay Péter keddi sajtótájékoztatóján a baloldal választási kampányának külföldi finanszírozásáról – írja a lap. A volt miniszterelnök-jelölt ezúttal arról számolt be a nyilvánosságnak, hogy két és fél milliárd forintot kapott az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) Amerikából politikai vállalásokért cserébe.

Tehát Márki-Zay Péter elismerte, hogy nem önzetlen adományokról volt szó, a tetemes összegért cserébe politikai vállalásokat kellett tennie a baloldalnak a külföldi finanszírozóknak.

A baloldal szerint nem gond, hogy külföldről diktálnak

Az amerikai Action for Democracy (AD) nevű szervezettől érkezett támogatásért cserébe a volt kormányfőjelölt szavai szerint többek között megígérték, hogy kormányra kerülve

belépnek az Európai Ügyészségbe, illetve megőrzik a forint stabilitását. Vállalták továbbá, hogy megduplázzák a gyest, a családi pótlékot, és kiutasítják az orosz kémbanknak nevezett Nemzetközi Beruházási Bankot.

– egyelőre ennyit ismert el Márki-Zay Péter, de a felsoroltakból is világosan látszik, hogy olyan vállalásokat kellett tenniük az amerikai támogatóknak, amelyek sértik Magyarország függetlenségét, korlátoznák hazánk önállóságát.

Az Európai Ügyészséghez csatlakozás lényegében azt jelentené, hogy az igazságszolgáltatás, a bűnüldözés egyik pillére, a vádhatóság kikerülne a magyar állam hatásköréből, és egy uniós közös intézmény gyámsága alatt működne tovább.

Az is a szuverenitásunk korlátozását jelentené, ha külföldi érdekcsoportok befolyásolhatnák a magyar monetáris politikát, a forint árfolyamát.

Az államok függetlenségéhez tartozik az is, hogy maguk dönthetik el, milyen bankok, pénzintézetek működhetnek a területükön, így a Nemzetközi Beruházási Bank kiutasítására vonatkozó vállalás is azt jelenti, hogy egy esetleg létrejövő baloldali kormány nem lenne a maga ura, vagyis a döntéseit külföldről irányítanák.

A CIA-t is belekeverte Márky-Zay

A volt miniszterelnök-jelölt azonban a keddi tájékoztatóján azt mondta: nem tartja problematikusnak, ha politikai vállalásokért cserébe kap külföldi pénzt, mert szerinte ugyanígy tettek a ’48-asok és a rendszerváltók is.

Majd egy újabb döbbenetes kijelentést tett: – Ha a CIA beavatkozott volna a választásba, akkor Orbán Viktor nem lenne hatalmon. Könnyen lehet, hogy börtönbe lenne – vélekedett Márki-Zay.

Itt azért adódik a kérdés: mire alapozza ezt a feltevését, esetleg kapcsolatban áll-e az amerikai hírszerzéssel, vannak-e információi arról, hogy a CIA leváltaná és akár börtönbe is juttatná a magyar miniszterelnököt?

Márki-Zay megismételte azt a korábbi állítását, hogy az Action for Democracy-től érkező pénzekből semelyik párt nem részesült. Azzal is védekezett, hogy az AD csak a diaszpórában élő, magukat útlevéllel igazoló magyaroktól kapott támogatást.

Tény azonban, hogy egyelőre semmilyen hivatalos adat nincs a rejtélyes adományozókról.

Arról már korábban beszámolt a Magyar Nemzet is, hogy az ellenzéki összefogás pártjai mellett az MMM logója is szerepelt minden kampányhirdetésben, az óriásplakátokon és az online anyagokban is.

Ez arra utal, hogy közös kasszából működött az összellenzéki kampány, tehát benne volt az amerikai támogatási összeg is.

