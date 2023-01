Görög és belga sajtóértesülések szerint a belga hatóságok kiterjesztették a nyomozást a bűnszervezetben elkövetett pénzmosással vádolt Eva Kaili ügyében - olvasható a cikkben, amely szerint hivatalos forrásokra hivatkozva több lap is arról számolt be, hogy a továbbra is előzetes letartóztatásban lévő szocialista EP-képviselő nemcsak Marokkótól és Katartól, hanem multinacionális vállalatoktól is elfogadott kenőpénzt politikai befolyásolásért és "ügyintézésért" cserébe.

Azt írták, a brüsszeli ügyészség a napokban vizsgálatot indított az Ashton Kutcher és Demi Moore hollywoodi színészek tulajdonában lévő Thorn technológiai vállalat brüsszeli tevékenységével kapcsolatban. A gyanú szerint a cég egy leendő európai közbeszerzés megnyerése érdekében "a törvénytelen eszközöktől sem riadt vissza, és több baloldali európai politikust, köztük Eva Kailit is megvesztegette".

A cikk szerint az újabb megvesztegetési ügy mögött egy, az Európai Bizottság által tavaly májusban közzétett, "chatcontroll" nevű jogszabály-tervezet áll: Brüsszel arra kötelezné a chat-, email- és üzenetküldő szolgáltatókat, hogy aktívan kutassanak a felhasználóik beszélgetéseiben a szexuális gyermekbántalmazás szempontjából gyanúsnak vélt tartalmak után.

A terv szerint ezt úgy érnék el, hogy az európaiak magánbeszélgetéseit folyamatosan monitoroznák. Az Ashton Kutcher-féle Thorn nevű cég pedig rendelkezik egy erre alkalmas szoftverrel és azt évek óta igyekszik eladni Brüsszelnek.

Az amerikai szoftver megvásárlása az Európai Unióban azonban biztonsági kockázatok miatt elakadt, ugyanis szakértők szerint a szoftver nem elég intelligens ahhoz, hogy megfelelő szűrést végezzen, ráadásul alkalmazásával amerikai kézbe kerülne az Európai Unió magánlevelezése - olvasható.