Szijjártó Péter később egy másik bejegyzésben azt írta:

„A háború és a szankciók miatt egekbe szökő infláció és energiaárak következtében az egész világ komoly gazdasági kihívásokkal néz szembe. A rendkívüli nehézségek dacára Magyarországon tavaly megdöntöttük a beruházási rekordot és az exportrekordot is, amelyekkel sikerült megvédeni sok százezer munkahelyet. Idén is ez a cél: újabb beruházási és exportrekord kell! Az OECD főtitkárával, Matthias Cormann-nal most lesz lehetőség megvitatni a céljaink eléréséhez szükséges legfontosabb lépéseket.”