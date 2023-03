Egyrészt már korábban elhagyták a nevükből azt, hogy Magyarországért. Stimmel is, hiszen évek óta az az érzésünk, hogy önök nem ezért az országért dolgoznak. Másfelől a Zöldek elnevezés is őszinte lépés. Na nem azért, mert annyira következetes környezetvédő politikát folytatnának, sokkal inkább azért, mert a dollár is zöld színű, márpedig önök abban kapják a támogatásukat. Szóval akkor lett volna igazán pontos a névváltoztatás, ha azt választják, Párbeszéd - a Zöld Hasúak Pártja