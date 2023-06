Takács Péter elmondta:

A szolgálatba helyezett új autókkal öt év alá csökken a mentőautók átlagéletkora.

Az államtitkár felidézte, 2010 óta több mint ezer mentőautót cseréltek le, ezen belül 2017 óta pedig több mint hétszázat. A kabinet hat éve döntött arról, hogy öt év alá csökkenti a mentőautók átlagéletkorát – emlékeztetett.

Új mentőautók átadásukon az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) XIII. kerületi Róbert Károly körúti központjában 2023. június 21-én

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Az államtitkár azt mondta, hogy

a 2010 előtti kormányok az OMSZ-t is elhanyagolták, a szervezet nagyon elöregedett gépjárműparkkal rendelkezett.

Takács Péter az idén 75 éves mentőszolgálatról szólva kijelentette: a szervezet országos hatáskörrel, magas szakmai színvonalon, példaértékű módon látja el a mentésszervezést. Az emberek bíznak az OMSZ-ben, a szolgálat személyi állománya kiváló, és szintén kiválóan megbirkózott a szervezet az új ügyeleti rendszer koordinálásával – mondta.

Az államtitkár szólt arról is, hogy az alapellátási ügyelet szervezésére létrejött a 1830-as hívószám, ha pedig „nagy baj van”, továbbra is a 112-es hívószámot kell tárcsázni. Szeptembertől januárig a jelenlegi ötön felül a többi vármegye is be fog lépni az új ügyeleti rendszerbe – tette hozzá.

Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója arról beszélt, hogy a 19 új mentőautó szolgálatba állítása a 33 járműből álló beszerzés második ütemét jelenti. Közlése szerint az új autók szerdától már az állomáshelyükön, 19 településen – köztük Ózdon, Miskolcon, és Kapuváron – állnak szolgálatba.

A főigazgató a támogatást megköszönve kiemelte, hogy a kormány elkötelezett a mentőszolgálat technikai és szakmai fejlesztésének folytatása mellett. Csató Gábor beszámolt arról is, hogy a közeljövőben elkészül 14 mentőállomás energetikai korszerűsítése mintegy 3,5 milliárd forintos forrásból.

Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy