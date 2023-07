Jelentősen nőtt a felvett hallgatók száma Csaknem 2300 elsőéves kezdheti meg tanulmányait a szeptemberben induló új tanévben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), több mint 300-zal több, mint tavaly – közölte az intézmény az MTI-vel. Hozzátették: az egyetem több karán is volt olyan szak, amelyen bőven 400 pont feletti teljesítményre volt szükség a bejutáshoz. A közleményben azt írták, az elmúlt év adataihoz képest még kedvezőbben alakultak az idei felvételi számok az NKE-n, csaknem 17 százalékkal többen jelentkeztek az egyetemre. Hozzátették: 2266 jelentkező nyert felvételt az általános eljárásban, a legtöbben, 955-en az államtudományi és nemzetközi tanulmányok karon kezdik meg első tanévüket egyetemistaként. A nappali munkarendű, támogatott alapszakok közül a nemzetközi igazgatási szak magyar és angol nyelven induló képzésére egyaránt 440 ponttal lehetett bejutni, míg a közigazgatás-szervező szakra 356 pont kellett. Az államtudományi osztatlan képzésen 400 pont volt a bejutási szint. A mesterszakok közül az International Public Service Relations angol nyelvű képzésére 75, a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok szakokra egyaránt 72 pontra volt szükség. Az NKE tájékoztatása szerint a rendészettudományi karon 733 elsőéves kezdi meg a tanévet szeptemberben. Az alapszakok közül a bűnügyi, a bűnügyi igazgatási és a rendészeti igazgatási képzésen bőven 400 pont feletti teljesítmény kellett a bejutáshoz, de a rendészeti és a katasztrófavédelmi képzés esetében is volt olyan szakirány, ahol több mint 360 pontra volt szükség. A hadtudományi és honvédtisztképző karon 404 elsőéves kezd ősszel. A nemzetközi biztonság- és védelempolitika képzés az egyik legnépszerűbb szak, amit a 431 pontos bejutási küszöb is jelez. A honvédtiszti alapképzésben 292 és 384 pont között volt a határ - írták. Hozzátették: a víztudományi karon 174-en kezdhetik meg első tanévüket, itt a nappali képzések közül az építőmérnöki szakon volt a legmagasabb a pontszám, a környezetmérnöki és a vízügyi üzemeltetési mérnöki szakon 206 és 241 pont között kellett teljesíteni. Közölték azt is, az NKE idén is több szakra hirdet pótfelvételit, erről az intézmény később ad tájékoztatást.