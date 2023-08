Az elemző megjegyezte, hogy Pressmannek is volt magyarországi plakátkampánya, ami már egyenes folytatása annak, amit az amerikai baloldal a 2022-es választási kampány során megvalósított. Európa többi területein is megpróbálnak a háborús céljaikhoz, "nem is partnereket, de vazallusokat" keresni - fűzte hozzá.

Nem válogatnak az eszközökben - vélekedett az Alapjogokért Központ elemzője -, nagyon komoly kampánybeavatkozást hajtottak végre és "egy bábkormányt próbáltak az ország élére helyezni" annak érdekében, hogy a háborúba Magyarország fegyvereket küldjön és külső utasításra akár arra is kész legyen, hogy katonákat is küldjön.

Szlovákia példáját is felhozta Zila János, megemlítve, hogy decemberben megbukott egy kormány, és van egy az amerikai baloldalhoz hű államfő, aki úgy nevez ki kormányt, hogy annak semmiféle parlamenti felhatalmazása nincs. Az, hogy a kormány decemberi bukása után csak szeptemberre írtak ki választásokat, vagyis nagyon hosszú interregnum van, az demokratikus kérdéseket vet fel - jegyezte meg.