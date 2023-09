Hollik István: Brüsszel visszatartja a Magyarországnak járó uniós forrásokat, de baloldali szervezeteknek ad pénzt A Fidesz szerint Brüsszel visszatartja a Magyarországnak jogosan járó uniós forrásokat, ugyanakkor „vígan finanszírozza” a baloldali szervezeteket – erről Hollik István, a kormánypárt kommunikációs igazgatója beszélt csütörtöki videónyilatkozatában. A politikus a Magyar Nemzet cikkére reagálva azt mondta: miközben a „külföldről finanszírozott baloldal” és Brüsszel közösen azon dolgozik, hogy Magyarország ne kapja meg a tanárok béremeléséhez szükséges és a magyar családoknak, vállalkozásoknak járó forrásokat, addig az Európai Bizottság félmilliárd forintot osztott szét magyarországi, de korábban Soros-hálózat által pénzelt „álcivileknek”. Hozzátette: itt olyan szervezetekről van szó, amelyek „egytől egyig a Soros-hálózathoz kötődnek”, és az elmúlt években mindig „egy követ fújtak a dollárbaloldallal” a migráció, a gendertéma és a háború kérdésében is. „Brüsszel visszatartja a tanároknak, családoknak, vállalkozásoknak járó forrásokat, de emellett vígan finanszírozza a baloldali szervezeteket” – fogalmazott. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt is hangsúlyozta: a teljes keretösszeg a brüsszeli programban négymilliárd forint, azaz a következő hónapokban is „dőlni fog a lé a baloldalhoz” az európai parlamenti és az önkormányzati választás küszöbén. „Ugye nem csak én gondolom, hogy a kettő között van összefüggés?” – tette fel a kérdést Hollik István.