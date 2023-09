További táborépítés zajlik Lampedusa szigetén, ahol a jelenleg is működő négyszáz fős regisztrációs központ mellé egy másik tábort emelnek. A belügyminiszter tábor felállítását jelentette be az olasz–francia határváros Ventimigliában is.

Matteo Piantedosi közölte, hogy

az év eleje óta több mint 132 ezer migráns érkezett, ami nem a legnagyobb más tagállamok idei adataival összevetve.

Aggodalomra ad azonban okot, hogy az olasz partokra lépők teljesen kiszámíthatatlanul kötnek ki, mivel a tengeri átkelések nem is ellenőrizhetők. Elmondta, hogy az utóbbi héten négy napig alig érkezett valaki, majd az azt követő négy nap alatt 11 ezren kötöttek ki.