A szokatlan művelet veszélyeiről, járványügyi kockázatáról Bense Tamás háziorvos a portálnak elmondta: szemeteskuka kimosása elkülönülten kell, hogy történjen, tekintettel arra, hogy nagyon sok minden kerülhet bele.

– Ebbe a „nagyon sok mindenbe” olyan dolgok is beletartoznak, ami miatt egészségügyi, járványügyi kockázata van annak, ha valaki a köztéri szökőkútnál mossa ki a kukákat. Arról nem is beszélve, hogy akkor sem helyénvaló ez, ha zacskókban dobjuk ki a szemetet. A zacskó ugyanis nagyon könnyen sérülhet, kiszakadhat vagy átázhat – fogalmazott a háziorvos. Hozzátette: a nagyon sok mindenbe az emberi, valamint az állati ürülék is beletartozik.

A teljes cikk IDE kattintva olvasható.