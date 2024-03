Bill Clinton: Csehország, Lengyelország és Magyarország felvétele a NATO-ba jó lépés volt Csehország, Lengyelország és Magyarország felvétele a NATO-ba jó lépés volt - jelentette ki Bill Clinton volt amerikai elnök Csehország NATO-csatlakozásának 25. évfordulója alkalmából kedden a prágai Hradzsinban megtartott biztonságpolitikai konferencián. Csehország Lengyelországgal és Magyarországgal együtt 1999. március 12-én lett a NATO tagja. "Kockázatos döntés volt, nem mindenki támogatta - fejtette ki felszólalásában Bill Clinton. Hozzátette: az idő megmutatta, hog "ez egy jó beruházásnak bizonyult, amely megerősítette a NATO-t". Aláhúzta: a demokratikus országok biztonsága nem adott egyszer s mindenkorra, azon dolgozni, azt védeni kell. "Csehország, Lengyelország és Magyarország is megérdemli, hogy szabadságban éljen" - hangsúlyozta Bill Clinton. A volt amerikai elnök úgy vélte: a NATO az utóbbi években a bővítésekkel megerősödött, s üdvözölte, hogy a közelmúltban Finnország és Svédország is tagja lett a szervezetnek. Ez szerinte "stratégiailag is fontos döntésnek minősíthető". Bill Clinton elmondta: nyolcéves elnöksége alatt gyakran találkozott az orosz vezetőkkel, köztük Vlagyimir Putyinnal is, és sajnálja, hogy arra irányuló igyekezete, hogy Oroszországot a Nyugat partnerévé tegye, nem járt sikerrel. "Nem a NATO terjeszkedett Kelet felé, hanem a Kelet volt az, amely bekopogott a NATO ajtaján" - mutatott rá az elnök. "Oroszország, sajnos, ma nem partner a Nyugat számára" - jegyezte meg. Az Egyesült Államok egykori vezetője méltatta Csehországot, hogy elsőként állt ki Ukrajna mellett, folyamatosan nagyarányú segítséget nyújt Ukrajnának, és több mint félmillió ukrán menekültet fogadott be. Helyesnek minősítette Joe Biden amerikai elnök álláspontját Ukrajnáról, s reményét fejezte ki, hogy az amerikai kormányzat politikáját, beleértve a katonai segélynyújtást is, az amerikai Kongresszus is támogatni fogja. A volt amerikai elnök délelőtt a prágai Hradzsinban átvette az egyik legmagasabb cseh állami kitüntetés, a Tomás Garrique Masaryk Érdemrend I. fokozatát, amelyet Petr Pavel államfő adományozott neki a demokrácia közép-európai érvényesülésében szerzett érdemeiért. Bill Clintonnak ez a második magas cseh kitüntetése, mert 1998-ban Václav Havel akkori elnöktől a cseh NATO-csatlakozás elősegítéséért már megkapta a Fehér Oroszlán Érdemrendet. Petr Pavel cseh államfő (j) és Bill Clinton volt amerikai elnök a prágai várban tartott fogadáson 2024. március 12-én

Fotó: Michal Cizek / Forrás: AFP George Robertson volt NATO-főtitkár a konferencián mondott beszédében kijelentette: amennyiben Oroszország győz Ukrajnában, nem áll meg az ukrán határokon. Ukrajna Európáért is harcol, ezért a NATO-nak világos üzenetet kell küldenie Moszkvába, hogy "a megtámadott országnak minden lehetséges eszközt megadunk a védekezéshez és az agresszor kiűzéséhez" - mondta. George Robertson szerint Csehország, Lengyelország és Magyarország csatlakozása a NATO-hoz 1999-ben új fejezetet nyitott a hidegháború lezárása utáni kelet-nyugati kapcsolatokban. "Nem kizárt azonban, hogy túl korán ünnepeltünk, mert a reményekkel teli időszak rövid volt, és február 22-én két évvel ezelőtt, amikor az orosz tankok átlépték egy szuverén ország határait, véget is ért" - tette hozzá. Petr Fiala cseh miniszterelnök a fórumon leszögezte: Csehország továbbra is teljes mellszélességgel kiáll Ukrajna mellett. Megerősítette, hogy az Ukrajnának szánt lőszersegély első részére - 300 ezer taracklőszerre - már biztosított a pénz, további 200 ezerre pedig ígéretet tettek. Prágában a NATO-évforduló kapcsán bejelentették, hogy a cseh kormányfőt március 15-én a washingtoni Fehér Házban fogadja Joe Biden amerikai elnök. Megbeszélésük fő témája Ukrajna támogatása lesz. Egy januárban készített országos felmérés szerint Csehország NATO-tagságával a lakosság 70 százaléka ért egyet.