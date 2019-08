Döbbenetes dolgok derültek ki a Viking kapitányának vallomásából

Jurij C. csak a hídra figyelt, a hajókra nem. A Viking Sigyn 28 embert küldött a halálba, amikor elsüllyesztette a Hableányt.

A Viking ukrán kapitánya se látott, se hallott az utolsó végzetes percekben: csak azzal foglalkozott, hogy az ő hajója átférjen a Margit híd alatt. Azt sem tudta, milyen hajók vannak körülötte, és bár a Viking minden műszere jól működött, neki fogalma sem volt róla, hogy az általa vezetett óriási szállodahajó közvetlen közelében mi van – nem csoda, hogy gyorsítás közben elgázolta a Hableány sétahajót. Ez derül ki a jelenleg letartóztatásban lévő Jurij C. vallomásából – írja a Ripost.

Nem érzi magát felelősnek

Jurij C. ügyvédje, Tóth M. Gábor a ripostnak azt mondta:

Csak a hídra figyelt a kapitány, a hajókra nem

Kiderül a ripost által megszerzett nautikai jelentésből, hogy az ukrán kapitánynak percekig fogalma sem volt, hol a Hableány – miközben a műszerek jeleztek. Mint a jelentés írja:

A kapitány ezt így írja le a vallomásában: „ A balesetben érintett hajót egy darabig láttam. Jobb oldalról előzött minket (…) A kis hajó 5-6 méterre volt tőlünk. Ez nagyon közeli távolság. A kishajót a fentiek után nem figyeltem, ekkor láttam utoljára a hajót. Ezt követően nem figyeltem, mert a hidat figyeltem, hogy rendben átmenjünk alatta. (…).”

Percekkel korábban még látta is a Hableányt

Állítása szerint tehát látta, hogy a közelében van egy jóval kisebb hajó, és tudhatta volna, hogy ha gyorsít, utol fogja érni, mégis csak arra figyelt, hogy hatalmas szállodahajójával átférjen a híd alatt.

Nem véletlenül: a Margit-híd a nehezen hajózható hidak közé tartozik, két hajó csak szűkösen fér át egyszerre a pillér alatt. Ráadásul a Viking cégnek már volt korábban egy hasonló balesete: 2016-ban a Viking Freya nem tudta időben leereszteni a kormányállását, ezért egy vasúti hídnak ütközött, és a szolgálatban lévő magyar kapitány és matróz, K. István és H. Ferenc szörnyet halt.

Hazudott a rendőröknek

„A Viking Sigyn tevékenysége ellentétes a Hajózási Szabályzattal és a jó szakmai gyakorlattal is, mert mindent figyelmen kívül hagyva ráutazott a Hableány motorosra úgy, mintha a térségben rajta kívül nem is tartózkodott volna hajó” – ezt már a nautikai, vagyis hajózási szakértői jelentés állapította meg a balesetről. Ennél azonban súlyosabb dolgot is állít a szakértő: azt, hogy Jurij C. nem mondott igazat a vallomásában.

A gyanúsított vallomása az előzésre vonatkozóan nem felel meg a valóságnak

– fogalmaztak.

A szakértői jelentés szerint ugyanis a Hableány még korábban, a Parlamentnél előzte meg a Viking Sigynt, a bal oldalról. A Margit híd közelében a Hableány már lassabb volt, a Viking pedig gyorsított, így akkor már a Viking előzött. Erről pedig nem csak hogy nem értesítette a L. Lászlót, a Hableány kapitányát, hanem a jelentés szerint az adott helyzetben nem volt biztonságosan kivitelezhető, tehát bele se kellett volna kezdeni, csak a Margit-híd elhagyása után.

6 percig se látott, se hallott a kapitány

A szakértői jelentés szerint „kérdés, hogy miért nem észlelte a Viking kapitánya a két hajó közti távolság vészes csökkenését az utolérés több mint 3 perce alatt, majd a Hableány elsüllyedéséig eltelt további 2 és fél perc alatt az egymás mellett haladást és az érintkezést”. A kapitány, akinek saját bevallása szerint sem volt fogalma arról, hogy egy másik hajó van a közelében, mit csinált ebben a 6 percben, amikor, állítása szerint csak arra koncentrált, hogy ne menjen neki a hídnak? A végeredmény: 28 ember halála…

Elmulasztott segítség

A vízbe esett turistákat először a Viking Sigyn matrózai kezdték el menteni: bedobták a vízbe a mentőgyűrűket, és leeresztették a csónakot. Minderről tudott a hajóvezetője, Jurij C. is, azonban sem a NAVINFO-nak, sem a többi hajónak nem jelezte. „A térségben tartózkodó hajók nem tudtak az eseményről semmit. A mentés a fentiek miatt indult nehezen. A Viking Sigyn személyzete öntevékenyen és nagyon helyesen megkezdték a mentést, míg a hajó vezetője „nem értette, hogy mi történt” – fogalmazott a szakértő. Ám nem csak Jurij C. követett el hibát, hanem a mögötte haladó testvérhajó, a Viking Idun kormányosa is. „Amint elhangzott az ’ember a vízben’ riasztás a hely megjelölésével, a Viking Idunnak ki kellett volna húzódnia, és elrendelni az ember a vízben riadót.”

Borítókép: a Hableány roncsát júniusban emelték ki