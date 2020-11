Most a vakcinák ellen uszít a DK

Amióta Magyarországon megjelent a koronavírus-járvány, a baloldal ott próbál meg keresztbe tenni a közös védekezésnek, ahol csak tud.

A sort a végtelenségig lehetne folytatni – írja az Origo, amelynek cikke szerint a napokban kétségkívül elérkeztünk a mélypontra: a Demokratikus Koalíció (DK) aláírásgyűjtésbe kezdett a koronavírus-oltóanyagok ellen, mindenféle bizonyítékok nélkül azt sugallva, hogy az orosz és a kínai oltóanyag nem elég megbízható. Ez nem csupán hazugság, hanem annál sokkal veszélyesebb: ezzel Gyurcsány Ferencék emberek életét veszélyeztetik. Ugyanis a vírus megállításának egyetlen végleges módja van: ha minél többen beadatják maguknak a vakcinát.

Csütörtök este indította legújabb online konzultációját a DK, amellyel talán minden eddiginél messzebbre merészkedett a közös védekezés elleni támadásban.

Politikai kérdést csinálnak a vakcinákból

A baloldali párt honlapján ugyanis váratlanul felbukkant egy kétkérdéses kérdőív, amelyben Gyurcsányék azt tudakolják az emberektől, hogy melyik vakcinát választanák, amennyiben úgy döntenek, hogy beoltatják magukat a vírus ellen.

„Ön beoltatná magát koronavírus elleni vakcinával?” – hangzik az első kérdés, amelyre „igennel” és „nemmel” lehet felelni. Amennyiben valaki előbbi mellett tette le a voksát, akkor a következő körben megjelölheti, hogy melyik oltóanyagot választaná. Opcióként a német, az amerikai, a kínai és az orosz vakcina van megadva, de „a bármelyikkel beoltatnám magam”, valamint a „nem tudom” választ is be lehet klikkelni.

Ahogy az a DK online konzultációinál megszokott, a kérdések és az arra adott válaszlehetőségek meglehetősen manipulatívak, másképp fogalmazva, irányítottak. A kérdőív bevezetőjében ugyanis kiemelték, hogy „az Orbán-kormány eddig a kínai és az orosz vakcina felé nyitott a leginkább”. Ezzel értelemszerűen azt sugallják, hogy ezeknek a szereknek kérdéses a megbízhatósága. Az emberek véleményéről érdeklődő – ám valójában azt manipuláló – Gyurcsány-párt a petíció elindítását követően közzétett posztjában nem túl korrekt módon úgy fogalmaz, hogy „üzenjük Orbánnak: ne végezzen emberkísérletet a magyar embereken”. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az orosz és a kínai vakcina megbízhatatlan. Hogy állításukat mire alapozták, az nem derült ki a rövid ismertetőből (mint ahogy a párt politikusainak megnyilvánulásaiból sem). Gyurcsányék tehát

nem valós konzultációt, hanem politikailag motivált akciót indítottak.

Arról nem is beszélve, hogy már a kiindulópont is rettenetes hazugság. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis világosan kifejtette, hogy a nyugati vakcinákat a kormány „lekötötte”, de hogy ezek mikor fognak ténylegesen rendelkezésre állni, áprilisban, májusban, esetleg júniusban-e, az jelen pillanatban erősen kérdéses. Érvelése szerint ezért ha valahol hamarabb készül el a vakcina, Magyarország abból is rendelni fog, hiszen a gyorsaság most mindennél fontosabb.

Nem politikai kérdés a vakcina, hanem egészségügyi kérdés, hiszen életeket kell megmenteni

– emelte ki Orbán Viktor.

Ezen a ponton mindenképpen fontos kiemelni, hogy a koronavírus-járványt egyedül a vakcinákkal lehet megállítani, minden más, így a maszkviselés is, csak annak kordában tartására jó.

Azzal tehát, hogy Gyurcsány pártja megpróbálja az oltóanyagokba vetetett közbizalmat megingatni, emberi életeket veszélyeztet, és növeli a fertőzés elterjedésének veszélyét.

Emberéletek árán gyűjtenek adatokat?

Az álfelmérésnek van egy másik érdekes jellemzője is, ugyanis a kérdések előtt a válaszadóknak ki kell tölteniük egy adatlapot. A Gyurcsány-párt természetesen a személyes adatokra kíváncsi, a következőket kell megadni mindenekelőtt:

Név

Születési dátum

E-mail-cím

Telefonszám

Ország

Irányítószám

Település

Árulkodó, hogy aki nem adja ki az adatait, az nem fér hozzá a kérdésekhez. Tehát

Gyurcsányékat legalább annyira érdeklik az emberek adatai, mint a véleményük.

Emellett az is kérdéses, hogy az adatgyűjtés mennyire jogszerű – nemegyszer volt már rá példa, hogy az adatvédelmi hatóság jogellenesnek ítélt meg hasonló akciókat.

Megbízható az orosz vakcina

A baloldali politikusoknak nemcsak az az állítása hazugság, hogy a kormány nem preferálja a Nyugat-Európából érkező vakcinákat, hanem az is, hogy az orosz oltóanyag nem megbízható.

Szintén az orosz vakcina ellen hergel a Momentum

Nemcsak a DK, hanem a Momentum is az orosz vakcinát támadja. Fekete-Győr András pártelnök tegnapi videóüzenetében szintén arra célozgatott, hogy a Keletről érkező oltóanyag megbízhatatlan. Emiatt arra kérte a kormány tagjait, hogy mindenki előtt oltassák be magukat a szerrel.

Tegnap a novoszibirszki Vektor Kutatóközpont közölte, hogy a második orosz vakcinával, az EpiVacCoronával beoltott összes önkéntesnél kimutatták az antitesteket. „A klinikai kutatások szerint az antitesteket kimutatták az EpiVacCorona vakcinával immunizált önkéntesek 100 százalékánál. A sejtes immunválaszt illetően már megjegyeztük, hogy az EpiVacCorona vakcinával oltott önkéntesek többségénél az oltás után kifejezett specifikus T-sejtes immunválasz beindulását figyelték meg” – olvasható a kutatóközpont közleményében.

Azt is kiemelték, hogy az eddigi tesztelések során nem mutatkoztak mellékhatások. Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter ismertette, hogy az orosz oltóanyag félidős jelentése szerint 92 százalékos a vakcina hatékonysága.

A kezdetektől akadályozzák a védekezést

Gyurcsányék akciója olyan szempontból nem meglepő, hogy amióta itthon megjelent a koronavírus-járvány, a baloldal ott próbál meg keresztbe tenni a közös védekezésnek, ahol csak tud.

Tavasszal parlamenti képviselőik nem voltak hajlandók támogatni a koronavírus-törvény gyorsított eljárásban való tárgyalását, később magát a jogszabályt is elutasították a szavazás során. Ezzel durván akadályozták az akkor még teljes egészében ismeretlen vírus elleni védekezést.

Pedig a kormány csak ahhoz kért támogatást, hogy a járvány csillapodásáig gyorsan tudja meghozni döntéseit. Ez annyira elfogadhatatlan volt a baloldalnak, hogy a nemzetközi szövetségeseikkel együtt hangos diktatúrázásba kezdtek. Ezek a vádak is teljesen alaptalannak bizonyultak, hiszen a kabinet ígéretének megfelelően, amint a járványügyi helyzet indokolttá tette, visszavonta a jogszabályt. A baloldal emellett rendszeresen gúnyolta azt a Müller Cecíliát, aki országos tisztifőorvosként sikeresen levezényelte az első hullám alatti védekezést.

A legdurvább támadás Korózs Lajos MSZP-s képviselőhöz köthető. A baloldali politikus olyan videót tett közzé, amelyben egy álmentős fogalmazott meg durva hazugságokat az egészségügyi rendszer működésével kapcsolatban. Mint később kiderült, Szabó Tímea, a Párbeszéd vezetője a szocialista képviselőt megelőzve hangoztatta Németh Athina hamis állításait. Azt, hogy a hazai baloldal előre eltervezetten összejátszott nemzetközi szövetségeseivel, hogy egy brit orvosi lapban bukkantak fel a baloldali kamuvideó hazugságai.

Korózs semmit nem tanult a korábbiakból, és ősszel, közvetlenül a veszélyhelyzet meghosszabbítását tárgyaló parlamenti ülés előtt egy, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kamuhírt osztott meg közösségi oldalán. Írásával azt bizonygatta, hogy ma már a koronavírus a leggyakoribb halálozási ok Magyarországon. Gyorsan kiderült, a posztjához felhasznált statisztikák hazugságokon alapultak. A Fidesz-KDNP a kamuhír miatt a politikus lemondását követeli a népjóléti bizottság éléről. A baloldal azonban összezárt, és nem hajlandó megválni a vállalhatatlan megnyilvánulásaival országos botrányt okozó szocialista politikustól.

