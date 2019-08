Születésnapján köszöntötték Farkas Bertalant a Parlamentben

A magyar nemzet hálával tartozik Farkas Bertalannak, hiszen a mai napig ő az egyetlen magyar űrhajós, aki hivatalosan is a magyarokat képviselte a világűrben.

Farkas Bertalant, az első magyar űrhajóst, űrkutatót 70. születésnapja alkalmából köszöntötte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott Orbán Viktor miniszterelnök képviseletében hétfőn a Parlamentben.

A magyar nemzet hálával tartozik Farkas Bertalannak, hiszen a mai napig ő az egyetlen magyar űrhajós, aki hivatalosan is a magyarokat képviselte a világűrben – hangsúlyozta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott hétfőn az MTI-nek.

Kiemelte, hogy Magyarország kormánya rendkívül fontosnak tartja az űrkutatást és az űripart, mert az ezen a területen jelentkező innovációk és eredmények az élet sok területén használhatók.

Példaként említette a mezőgazdaságot, a hadiipart, valamint a hétköznapi közlekedésben a helymeghatározó rendszert. Hozzátette: ezért is erősítették meg Magyarország pozícióját az Európai Űrügynökségben (European Space Agency, ESA).

Kitért arra is, hogy Farkas Bertalan nagy szolgálatot tett Magyarországnak, s 70. születésnapja alkalmából Magyarország miniszterelnöke egy köszöntést juttatott el neki.

„Hálásak vagyunk, hogy kiemelkedő szakmai tudásával, majd az űrben szerzett tapasztalataival nemcsak felkészülése és űrrepülése során szolgálta a nemzetközi és a hazai tudományt, hanem mind a mai napig

tevékenyen részt vesz az űrkutatás és a csillagászat népszerűsítésében, valamint a következő űrhajósnemzedékek felkészítésében”

– olvasható a miniszterelnök köszöntésében.

Farkas Bertalan az MTI-nek felidézte: 2015-ben Magyarország az Európai Űrügynökség rendes tagja lett, s ezzel az űrkutatással és űrtevékenységgel foglalkozók lehetőséget kaptak arra, hogy részesei lehessenek egy nemzetközi, békés célú űrkutatásnak.

A jövő év eseményei közül felhívta a figyelmet a Nemzetközi Űrhajós Szövetség jövő évi kongresszusára, amelyet Magyarországon rendeznek majd ősszel mintegy 100 űrhajós részvételével, emellett 2020-ban lesz űrrepülésének 40. évfordulója is. Ehhez kapcsolódva kifejtette, hogy szeretne részt venni a második magyar űrhajós felkészítésében, átadná szakmai tudását.

Felidézte, hogy azok a műszerek, amelyeket felvitt az űrbe 1980-ban, ma is léteznek és a gyakorlati életben dolgoznak velük. A Pille dozimétert például ő vitte magával először az űrbe, s ennek továbbfejlesztett változatai most is a nemzetközi űrállomáson találhatók.

