Trump újabb vírustesztje negatív, az elnök Floridában kampányol

A Fehér Ház orvosa, Sean Conley leszögezte, az elnök nem fertőz, nem jelent fertőzésveszélyt másokra.

Donald Trump amerikai elnök újabb vírustesztje hétfőn este negatív lett, az elnök Floridában kampányolt.

A Fehér Ház orvosa, Sean Conley, az elnöki hivatal szóvivőjének, Kayleigh McEnanynak megküldött közleményében hétfőn leszögezte: Donald Trump hétfői vírustesztje is negatív lett, az elnök nem fertőz, nem jelent fertőzésveszélyt másokra. „Az Abbott (gyógyszergyár) BinaxNOW antigéntesztje alkalmazásával elvégzett vizsgálat eredménye több egymást követő napon is negatív volt” – fogalmazott Sean Conley. Az orvos ezzel zöld utat adott az elnöknek a kampány folytatásához.

Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) ezzel kapcsolatban idézte az élelmiszer-, és gyógyszerfelügyelet (FDA) egyik augusztusi állásfoglalását, miszerint az Abbott-teszt önmagában nem elégséges a Covid-19 fertőzés kizárásához, és nem javasolt egyedüli tesztként alkalmazni sem a kezelés eredményességének alátámasztására, sem a páciens döntéseinek meghatározására.

Trump ezek után – az előzetes terveknek megfelelően – hétfőn este már Floridában kampányolt. Kedden Pennsylvaniába, szerdán Iowába, csütörtökön pedig Észak-Karolinába utazik. A floridai kampányrendezvényt a déli tagállam Atlanti-óceán menti partvidékén, az Orlandóhoz közeli Sanfordban tartották.

Közben kampánykörúton van Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje is. Bidenen szintén rendszeresen végeznek vírustesztet, a legutóbbi hétfőn lett készen, és negatív volt. A 78 éves demokrata párti politikus – az Obama-kormányzat egykori alelnöke – Ohióban kampányolt. Az ohiói Toledóban autógyári szervezett munkások előtt mondott beszédet, és az Obama-kormánynak az autóipar megmentésére tett erőfeszítéseit dicsérte. Cincinnatiban tartott nagygyűlésén azonban túlharsogták őt Donald Trump hívei, akik „még négy évet” felkiáltásokkal szakították meg a beszédét.

Ugyanakkor a Fox televízió helyi híradója a múlt hét végén arról számolt be az arizonai Phoenixből, hogy Biden és alelnökjelöltje, Kamala Harris közös kampányrendezvényén alig mutatkozott érdeklődő. Több felmérés szerint is Biden több tagállamban javított támogatottságán.

A Reuters brit hírügynökség és az Ipsos közvélemény-kutató intézet vasárnap nyilvánosságra hozott közös felmérése arról számolt be, hogy a demokrata párti elnökjelölt Wisconsinban és Pennsylvaniában hét ponttal vezet Donald Trump előtt, a The New York Times című – és elemzők által Biden iránt elfogultnak tartott – lap és a Siena College közvélemény-kutatása pedig hétfőn arról adott hírt, hogy Michiganben a szavazók 48 százaléka Bident látná szívesebben elnökként, és Trumpban csak a helyiek 40 százaléka bízik. Biden ugyanakkor júniusban még 11 ponttal vezetett Trump előtt Michiganben. A RealClearPolitics Michiganben azonban csak 5,5 százalékos Biden-előnyt mutatott ki.