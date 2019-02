Nagy a rakás, kicsi a lakás – A kihasználatlan helyek felszámolása a cél

Egy háziasszony praktikák, trükkök sokaságával vérteződik fel az évek alatt: minden apróságnak megvan a maga – sokszor négyzetcentiméterre kiszámított – helye. Ennek nemcsak helyszűkében van szerepe, hanem a nagyobb alapterületű otthonokban is, hogy a rendet fenn lehessen tartani.

Nem rendet rakni nehéz, hanem azt fenntartani – szokták mondani. A rendszerezéshez, a helytakarékos tároláshoz gyűjtöttünk össze ötleteket, amelyek jól jöhetnek a kisebb és nagyobb alapterületű házak, lakások otthonosabbá, praktikusabbá tételénél.

A szobában, nappaliban a „fő bútor” – nappali vagy hálószobaszekrény – és a fal között rendszerint marad valamekkora hely. Mérjük le és készíttessünk polcot az üres helyre – egybefüggő szekrény esetében a bútor magasságáig, nappali falnál pedig ameddig megfelelőnek, jó elosztásúnak találjuk. Az összkép szempontjából a legjobb választás a bútorral egyező alapanyagú polcok készíttetése, ám ahol eklektikusabb az otthon berendezése, akár más anyagot, színt is elbír a dizájn.

Ha a konyhánál adódik kihasználatlan hely a bútor és a fal között, akár plafonig is rakhatók a polcok: ritkán használt tányéroknak, poharaknak, étkészletnek megfelelő helyet lehet biztosítani. Ha már konyha, a szekrény­ajtókat is kihasználhatjuk: a lakberendezési boltokban, szupermarketekben kaphatók könnyen felszerelhető akasztók, lapos tárolórekeszek, melyekben konyharuhákat, edény­fogókat, szemeteszsá­kot tárolhatunk, s kézre is esnek. A konyhabútorok belső polcait is oszthatjuk tovább: ha a poharaknak indokolatlanul sok a helyük, a kettes polc tovább felezhető, négysorossá tehető – így nem csak szélességében, magasságában is lehet helyet spórolni. A konyhaszekrény teteje is üres rendszerint, fém- vagy műanyag tárolók, rendszerezők elhelyezhetők rajta iratoknak, recepteknek, süteménykiszúróknak. A spájz kifejezetten a tárolásra használt helyiség: ha tehetjük, itt is vitessük a plafonig a polcot, és osztásokat alakíttassunk ki rajta.

Sok hely megy veszendőbe a közlekedőkben, a magasság itt is (zárt vagy nyitott) polcrendszer kiépítését támogatja: ritkán használt dolgaink elsüllyeszthetők a fejünk fölé eső tárolókban.

A lakásunkban számos üres hely, kihasználatlan terület van, amit kreativitással ügyesen fel tudunk használni. Ám a szortírozásra ügyelni kell: a felesleges dolgokat ne őrizgessük, rendszerint csak a helyet foglalják és megalapozzák a rendetlenséget.