Már az első nap izgalmas előadásokat tartogatott: Gelencsér András, az FTI-iASK Tanácsadó Testületének tagja, a Pannon Egyetem rektora a fenntarthatóságról beszélt és arra figyelmeztetett: ideje felébrednünk és szembenézni a korlátokkal, amelyek globális világunkat jellemzik. A 20. században a fosszilis tüzelőanyagok, elsősorban az olaj járult hozzá modern civilizációnk kifejlődéséhez. Az erőforrás kitermelésének üteme egy idő után azonban nem fokozható. Mára a szén-dioxid és az éghajlatváltozás került a fenntarthatóság középpontjába.

A felfogás szerint a fosszilis energiahordozókat ki kell váltanunk. A helyzet azonban ennél komplexebb, jegyezte meg. Földünkön a rendelkezésre álló energia most is végtelen: a Nap szolgáltatja, igaz, nem abban a formában, ahogy a modern civilizációnak szüksége van rá. Át kell alakítani – ehhez valamilyen berendezésre (hőerőmű, napelem) van szükség, ahhoz pedig anyag kell, ami nem áll rendelkezésre végtelen mennyiségben. Más akadály is van: a fosszilis erőművek „megújulókkal” való kiváltásához speciális kémiai elemek is szükségesek, a készletek viszont nem elegendők, a bányászat ráadásul rendkívül fosszilisenergia-igényes. Megoldásként rendre előkerül a körforgásos gazdaság. Ez viszont csak akkor értelmezhető – magyarázta –, ha valamit, amit előregyártottunk, meg lehet újítani. Összességében: globális erőforrás-válság köszönt(ött) ránk. Meg kell becsülni újból az anyagot és az energiát!