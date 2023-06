Az EgerAllas.hu hirdetései alapján jelenleg is sok cég hirdet raktáros, targoncás állást Egerben. Az ilyen típusú pozíciók időről-időre az EgerAllas.hu weboldalán is felbukkannak, amivel kapcsolatban most hozunk is egy kis ízelítőt.

Raktáros

A raktárosi pozíciók a logisztikai álláshirdetések egyik rendre visszatérő szereplői Egerben. Népszerűségük megkérdőjelezhetetlen az álláskeresők körében, hisz a munkakör nem támaszt megugorhatatlan elvárásokat a pályázók felé. Általában középfokú végzettség és néhány éves szakmai tapasztalat elég lehet a betöltésükhöz, de akár pályakezdők is eséllyel próbálkozhatnak egy-egy raktárosi munka esetében. A követelmények között továbbá rendszeresen megjelenik targoncavezetői jogosítvány megléte is, aminek szükségességét a pozíció feladatai indokolják.

Ezen feladatok a raktár működésével kapcsolatos számos munkafolyamatra kiterjednek. Ebbe egyebek mellett olyan tevékenységek tartoznak, mint például az áruk fogadása, kitárolása és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése, a raktáron belül történő árumozgatás, valamint a raktári rend fenntartása. A rendszerszemlelétű, kitartó és az előbbiekben említett elvárásoknak megfelelő munkavállalók számára ideális választás lehet ez a munkakör.

Logisztikai ügyintéző

A logisztikán belül persze nem csak fizikai munkakörben nyílhat esély az elhelyezkedésre Egerben, hisz az irodai munkák is megannyi lehetőséget kínálnak. Ezek közül is kiemelendő a logisztikai ügyintéző pozíció, ami az egyik leggyakrabban visszatérő álláslehetőség ezen területről. Betöltőiknek feladatai igencsak sokrétűek: többek között szerepet vállalnak az ellátási láncok kialakításában, az alapanyag-beszerzési folyamatok leszervezésében, a szállítmányozás és az elosztás koordinálásában, illetve a raktározással kapcsolatos adminisztrációban. A pozíció felelősségteljességéből adódóan a releváns középfokú végzettségen túl, gyakran a felsőfokú képesítés is megkövetelt, ezenkívül pedig a kommunikációképes idegennyelv-tudás is rendszeresen helyet kap az elvárások között.

Beszerző

A beszerzői pozíció kapcsán ugyancsak egy nagy felelőségekkel járó munkakörről beszélhetünk. A beszerzők ugyanis azok, akik egy cégnél felkutatják a lehetséges beszállítókat, tárgyalásokat bonyolítanak le velük, szerződéseket kötnek, majd lehívják a rendelést. Ez pedig egy sokkal komplexebb folyamat, mint amilyennek elsőre tűnik, hisz a beszerzőnek az egész termelési folyamatot át kell látnia ahhoz, hogy hatékony beszerzési stratégiát dolgozzon ki, és a megfelelő potenciális partnereket keresse fel. Ebből fakadóan általában az elvárások is magasak: a felsőfokú végzettség és a tárgyalóképes idegennyelv-tudás mellett, átfogó piac-, technológiai-, és gazdasági ismeretekre is szükség van a beszerzői munkák betöltéséhez.