– Már a nyitóbeszéd is hozott újdonságot a kollégáknak: az előző években tolmácsoltuk a tulajdonos köszöntőjét. Most, miután mindenki elfogyasztotta a welcome drink-ként felszolgált pezsgőt, az osztrák tulajdonos, Philip Fennes magyarul szólt az egybegyűltekhez az egy este erejéig rendezvényhelyszínné átalakított Szent László Katolikus Általános Iskola tornatermében. Az este folyamán Párkányi Kolos bűvész színpadi show-val és mikromágiával szórakoztatta a vendégeket az asztaloknál. Lélegzetelállító volt az akrobatikus elemekkel tűzdelt légtánc show a soproni DIA Aerial Studio előadásában. Csocsóval, darts-szal, léghokival is készültünk a kocsmajátékokat kedvelőknek. S igyekeztünk mindenkinek a kedvére tenni, ami az ételeket és italokat illeti: a kiadós magyaros fogások mellett kímélőbb ételek és persze finom sütemények is szerepeltek a menüsorban. Röviditalok, koktélok, borok, kézműves sörök és pálinka, alkoholmentes finomságok közül választhattak egész este a kollégáink. A jó hangulatról és hogy mindig legyenek táncoló párok a parketten 10-től éjfélig a Repeta zenekar gondoskodott, éjféltől hajnali 4-ig pedig Dj Radnai hozta a slágereket és csinált igazi házibulit. Háromszázötvenen fogadták el a meghívásunkat, és abban bízunk, hogy elégedetten távoztak, amihez talán az is hozzájárult, hogy kisbuszok, taxik hozták az összejövetel helyszínére és vitték haza igény szerint a munkatársakat – hallottuk Varga Domonkostól, aki azt mondja: a tulajdonos az év végi partival a céghű dolgozóknak akart örömöt szerezni, egyúttal megköszönni az idei teljesítményüket. És ha már bulit szerveztek, megadták a módját. Nagyot szólt az idei AWF-parti, még sokáig beszédtéma lesz.