Pontosság és rendszerszemlélet jellemez? Vállalj adminisztrációs munkát Szombathelyen!

A pontosság és a kiváló rendszerszemlélet az adminisztratív munkakörökben dolgozók két alapvető jellemzője. Ha Téged is hasonló kvalitások jellemeznek, érdemes lehet körülnézned a szombathelyi álláslehetőségek között, ahol akár a most bemutatásra kerülő pozíciókkal is találkozhatsz!

Szakmai asszisztens Az adminisztrációs állások között meglehetősen gyakran lehet találkozni különböző szakmai asszisztensi munkakörökkel. Ilyen típusú pozíciók az AllasOrias.hu weboldalán például többször elérhetőek voltak már Szombathely vonatkozásában. Kerestek már többek között irodai asszisztenst, kereskedelmi asszisztenst és értékesítési asszisztens is a portálon keresztül. Ezen munkalehetőségekre jellemző, hogy a tevékenységi kör szakmai feladatokkal is kiegészül az adminisztratív kötelességeken túl. A közös metszetet tehát az adminisztratív teendők jelentik, amibe egyebek mellett a dokumentációk kezelése, a partnerekkel és ügyfelekkel való kapcsolattartás, az adatkezelés és elemzés, illetve az átfogó irodai támogatás (pl. időpontegyeztetések, posta kezelése stb.) is beletartozhat. Ezekhez pedig az említett módon hozzáadódnak az adott területhez kötődő szakmai felelősségek. Projektmenedzser A projektmenedzseri pozíció szintén azon állások sorát erősíti, amely már több alkalommal is elérhető volt az AllasOrias.hu felületén. Egy ilyen munkalehetőség kapcsán az ellátandó feladatok megkérdőjelezhetetlenül nagy felelőségekkel bírnak. Egy projektmenedzser ugyanis az egyik legfontosabb szereplő a projektek életciklusainak kezelésében. Feladatai közé tartozik például a projektterv kidolgozása, a csapat összeállítása és vezetése, valamint a részletes előrehaladási ütemterv összeállítása és karbantartása. Felelős továbbá a projektek költségvetéseinek a kezeléséért, a kockázatok azonosításáért és redukálásáért, valamint az érintettek felé történő kommunikáció és riportálás biztosításáért. Összességében tehát vitathatatlanul nagy szerepe van abban, hogy a projektek célt érnek-e és sikeresek lesznek vagy sem. Éppen ezért ezen pozíció rátermett, kiváló vezetői képességekkel rendelkező és szakmailag felkészült munkavállalót kíván. Irodavezető Hasonlóan komoly és felelőségteljes feladatokkal jár az irodavezetői munkakör is. Egy irodavezető ugyanis az adott iroda hatékony és gördülékeny működéséért felel, amihez megannyi tevékenység hozzátartozik. Természetesen ezek közé sorolandóak bizonyos adminisztratív feladatok is, sőt, magának az irodának az adminisztratív folyamatainak irányítása úgyszintén. Ezenfelül az irodavezetőnek szervezni és koordinálnia kell az irodai eseményeket, beleértve a találkozókat, meetingeket és rendezvényeket. Felügyeli továbbá az irodai személyzet munkáját, valamint támogatást nyújt az egyes teendők ellátását illetően. Mindemellett pedig optimalizálja az irodai folyamatokat, továbbá a beszerzés és készletkezelés útján gondoskodik az irodai eszközök elérhetőségéről, rendelkezésreállásáról. Teendői tehát ugyancsak sokrétűek.

