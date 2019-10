A takarékoskodás kulcsa: kétféle megoldás az adókedvezményre

A pénztárak jelentik az egyik legkedvezőbb alternatívát a takarékoskodásra, különösen a nyugdíjas évekről és az egészség megőrzéséről van szó. Az érintett kasszák teljesítménye kiváló, nem véletlenül van már közel 2 millió tagjuk. Persze az állami támogatás, egész pontosan az évi 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítés is nagyon vonzóvá teszi a pénztári tagságot. Ráadásul az adókedvezményt a munkáltatói befizetések után is igénybe vehetik a tagok, nem csak a saját befizetéseik után, ami kivételesen jó lehetőség minden érintett számára.

Az anyagilag stabil időskor és az egészség megőrzése az emberek legfontosabb megtakarítási célja közé tartozik. Ebben pedig a legnagyobb segítséget a pénztárak nyújtják. Takarékoskodásról van szó, így célszerű számokkal is bemutatni, miért érdemes a pénztárakon keresztül spórolni a gondtalan időskorra és az jó egészség megtartására. A Pénztárszövetség készített egy összeállítást, amely szerint a vele együttműködő önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak figyelemre méltó eredményeket produkáltak. Június végén a Pénztárszövetséghez tartozó önkéntes nyugdíjpénztáraknál az összesített vagyon majdnem elérte az 1400 milliárd forintot, ami közel 6 százalékos emelkedést jelent 12 hónap leforgása alatt. Ebben az időpontban egy-egy pénztártag átlagos vagyona pedig megközelítette az 1,3 millió forintot.

Mindeközben az egészségpénztárak is kitettek magukért. Ez abból is látszik, hogy tagjaik több mint 4 millió alkalommal fizették pénztári számlájukról az általuk igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat. Alkalmanként 5700 forintot fizettek ki a kasszák, legyen szó például gyógyszervásárlásról vagy más, egészség megőrzést biztosító “fizetős” vizsgálatról. Mindezek az eredmények egyértelműen mutatják, hogy az emberek bíznak a pénztárakban és fontosnak tartják a takarékoskodást. Nagyon vonzóvá teszi a pénztári megoldást az állami támogatás is, ami egész pontosan azt jelenti, hogy a tagok a befizetéseik összege után évente 20 százalék, maximum 150 ezer forint adó-visszatérítést kaphatnak.

Persze nem csak az embereken és a tagokon múlik a spórolás. Van, aki szeretne, de a már említett – jelentős – adókedvezmény ellenére sem teheti meg, hogy takarékoskodjon – mégpedig anyagi okokból. Itt jönnek a képbe a munkáltatók, akiknek a szerepe kulcsfontosságú. Ők ugyanis a megtakarítás útjára terelhetik az alkalmazottakat. Ráadásul, ehhez egy kivételes lehetőségük is van. Mégpedig az, hogy a már említett adókedvezményt a pénztártagok nem csak a saját befizetéseik után vehetik igénybe, hanem akkor is, ha a munkáltatójuk fizet nekik pénztári hozzájárulást. Összességében ez a megoldás akár 10 százalékkal jobb helyzetet eredményez, mintha ugyanazt az összeget fizetésként adnák oda a dolgozóknak. Az, hogy a munkáltatói befizetésekre is jár az adókedvezmény fontos vonzerő. Nem is meglepő talán, hogy a második negyedévben ugyanis a munkáltatói befizetések a Pénztárszövetséghez tartozó önkéntes nyugdíjpénztáraknál a korábbi visszaesés után 33 százalékkal nőttek az első negyedévhez képest, az egészségpénztáraknál pedig még komolyabb mértékben, 70 százalékkal emelkedtek.

A Pénztárszövetség ismertette lapunkkal legfrissebb reprezentatív felmérését is, amely szerint tízből hat dolgozó ember megtakarítással készül a nyugdíjas éveire. A nyugdíjcélú megtakarítási formák közül a nyugdíjpénztárak a legismertebbek közé tartoznak, a felmérés szerint az emberek ötödének kapásból eszébe jutottak a kasszák és ez lett a legismertebb megtakarítási forma is amit egyben a válaszadók közel fele költséghatékonynak is tart. Fontos eredmény a pénztárak szempontjából, hogy a nyugdíjmegtakarítással rendelkezők 22 százaléka készül önkéntes nyugdíjpénztár segítségével az időskorára. Sokan vannak olyanok is, akik nem nyugdíjcélú formákat, hanem például bankszámlán tartott pénzt, vagy készpénzt gondolnak hosszú távú, nyugdíjcélú megtakarításnak. A Pénztárszövetség szakértői szerint a bankszámlán és készpénzben takarékoskodók viszonylag magas aránya így lehetőséget jelent a pénztárak számára, ugyanis tudatosabb döntés az önkéntes nyugdíjpénztárakkal spórolni, mert utóbbiak kedvezőbb kilátásokat nyújtanak a vagyongyarapításra. Tíz éves hozamuk például az MNB adatai szerint 7,41 százalékos volt.

A Pénztárszövetség kutatásából kiderült azt is, hogy az emberek 44 százalékának egyáltalán nincs nyugdíjcélú megtakarítása. Az érintettek fele azt mondja azért, mert nincs meg a kellő anyagi háttere ehhez. Ebből a szempontból nagyon fontos a munkáltatók szerepe. A pénztári megtakarítással nem rendelkezők 45 százaléka például megkezdené a takarékoskodást, ha a munkáltatója támogatást adna ehhez. Az összes megkérdezettnek pedig túlnyomó része, 72 százaléka mondta, hogy nagyon hasznos lenne a takarékoskodás szempontjából, ha a munkáltatói hozzájárulás adómentes lenne. A megtakarítás fontosságát jelzi továbbá, hogy a válaszadók fele tart attól, hogy anyagi nehézségei lesznek nyugdíjas korában. Az emberek szerint átlagosan 20 millió forintra lenne szükség a gondtalan nyugdíjas évekhez, igaz, sokaknak – megkérdezettek 48 százalékának – 10 millió forint is elég lenne. A felmérés szerint sok ember úgy látja, késésben van a takarékoskodással és a válaszadók jelentős részének pedig nincs konkrét terve arra, hogyan fogja megőrizni az egészségét, mikor kezdené el a spórolást és általánosságban sem felkészültek ha az időskor a téma. A Pénztárszövetség a kasszákkal a lehető legtöbb energiát arra fordítja, hogy a pénzügyi tudatosságot, a pénztárakban történő takarékoskodás előnyeit mind az emberek, mind a munkáltatók számára bemutassa és ösztönözze.

A Pénztárszövetség a pénztárak jó eredményei, az adókedvezmény bemutatása mellett több más lépéssel is igyekszik a pénzügyi tudatosság térnyerését elősegíteni. Az idén elindította például a www.nyugdijkalkulalo.hu oldalon elérhető kalkulátorát, amelynek segítségével mindenki becslést kaphat arról, hogy havi rendszeres megtakarítással mekkora összeget gyűjthet össze a pénztárakban. Emellett a Pénztárszövetség a fiatalok számára is igyekszik bemutatni a takarékoskodásban rejlő lehetőségeket, akiket többek között arra szeretne ösztönözni, hogy minél tudatosabban és korábban lépjenek be az előtakarékosság világába. Ennek érdekében – a Pénzügyminisztérium és Magyar Nemzeti Bank védnökségével – elindította a fiatalok pénzügyi tudását fejlesztő Pénzmesterek című online játékot, amelynek köszönhetően szakértők által kidolgozott online kurzusokat végezhettek el a diákok és érdekes kvízekkel tehették próbára a tudásukat. A Pénzmesterek játékban legjobbak összesen félmilliós pénzdíjazást, illetve a verseny támogatói által a győztesek számára felajánlott számos értékes tárgynyereményt – laptopot, tabletet, okostelefonokat, könyvutalványokat, élményajándékot, társasjátékokat és más értékes, érdekes, izgalmas nyereményeket is nyerhettek.

További információk: www.penztar-szovetseg.hu