Gasztronómia egy kicsit másképp a modern menedékházban

Még mindig ritka, mint a fehér holló. Mármint a vidéken fellelhető újhullámos kávézó, pékség, bisztró, borbár, szemben a fővárossal, ahol az utóbbi években gombamód szaporodnak a minőségi, kézműves termékeket kínáló, kreatív és roppant népszerű vendéglátóhelyek. Mi most rátaláltunk egyre: életérzés és gasztronómia egy kicsit másképp a főtéri modern menedékházban, a Balmorában.

Felkapottak mostanság a kávézók, az újító gasztrobárok, kultúrpresszók és stílusos kisvendéglők, amelyek hangulatos találkozóhelyek is egyben. Egyre többen – és nem csak fiatalok – indítják a napjukat egy aromás, krémes eszpresszó mellett, ülnek be délután egy hosszú kávéra, vagy éppen este borozni a barátaikkal.

Tavaly augusztusban igazi csemegével bővült Szombathely: kávézni, reggelizni, egy pohár kiváló bor mellé hidegtálat fogyasztani a kezdetektől mehettünk a Balmorába, mára bőséges péksütemény-választékával is hívogat a hely.

A különleges kávék, croissant-ok, piték, torták, szendvicsek és borok birodalma a főtéri warming hut (melegedő-menedékház), amit egy testvérpár üzemeltet. Kornél és Márton szakértelemmel sorolják a receptúrák közti különbségeket – le sem tagadhatnák, hogy szenvedélyes és kísérletező kedvű kávéfogyasztók – és erre biztatják vendégeiket is. Most még többen szavaznak a klasszikus, sötétebb pörkölésű brazil, kevesebben az extrémebb, lágyabb, de savas etióp kávéikra, de többszöri kóstolásra számos vendégüknél az utóbbiak a favoritok, mondják. Espresso, Double espresso, Americano, Cortado, Flat White, Latte, Iced Coffee alapként és a kávé kreációk, köztük a 18+-os Espresso Martini – meggyőző a választék.

És aki nemcsak rövid, de intenzív élvezetre vágyik – már, ami a kávét illeti –, annak kiadós reggelivel is szolgálnak: friss alapanyagokból készült gusztusos szendvicsek közül választhatunk.

Eszményi kézműves péksüteményeikért is megéri betérni. Naponta frissen, helyben készülnek a croissant-ok a fiúk műhelyében. A franciás édességek ropogós külseje puha belsőt rejt: a kívül-belül csokis, félbevágott csodákba mandulás, erdei gyümölcsös vagy diós-sárgabarackos krém-töltelék kerül. A hűtőpultban csábító morzsás apple pie is a kezük munkáját dicséri. Ottjártunkkor ezen kívül feketeribizlis sajttorta, fehér csokis ribizlitorta, szilvás pite és karamellás sajttorta közül választhatunk. Jó hír, hogy gondoltak azokra is, akiknek ételérzékenységük van: glutén-, cukor- és laktózmentes édességet is tartanak.

Essen szó a melegedőhely-menedékház belső teréről is: skandináv egyszerűsége, diszkrét fényforrásai, a felhasznált természetes anyagok – fa és nyers beton kombinációja –, megnyugtató, otthonos hatást keltenek. Ha arra járnak, ne csak kintről nézzék az egyszerű vonalvezetésű, tört színű, kényelmes bútorokat, a karakteres karszékeket, a meleg hatású fa parkettát, nyissanak be, telepedjenek le a terebélyes olívafa alá, és hagyják, hogy hasson testükre, lelkükre ez a nagyon is szerethető hely. A Balmora ráadásul állatbarát: házi kedvenceink törzshelye is lehet.

Balmora Warming Hut

Szombathely, Fő tér 45.

Üzenet: m.me/Balmora.official

Nyitva tartás:

hétfő: 7:30 – 21:00

kedd: 7:30 – 21:00

szerda: 7:30 – 21:00

csütörtök: 7:30 – 21:00

péntek: 7:30 – 0:00

szombat: 8:00 – 0:00

vasárnap: 9:00 – 20:00