Hogyan nem marad a bőr szárazon

Mivel a bőr zsírhiánya leggyakrabban együtt jár minimum egy felszíni vízhiánnyal is, olyan hatóanyagokat is be kell vetni, melyek a bőr különböző szintjein megtartják a vizet, ezáltal megakadályozzák a bőrön keresztüli vízvesztést. A hagyományos glicerinen és ureán túl léteznek speciálisabb és hatékonyabb vízmegkötők, pl. a nátrium-pca, a növényi kollagén, vagy a különféle molakulatömegű hialuronsavak. Természetesen a belsőleg történő folyadék bevitel is igen fontos, mert ha elégtelen a vízfogyasztásunk, akkor a szervezet a nedvességet először a bőrtől vonja el.