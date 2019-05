ORSZÁGOS MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGKAMPÁNY A TREND OPTIKÁKBAN JÚNIUSBAN IS

Az idő nem csupán bőrünket, látószervünk vitalitását sem kíméli. Fontos, hogy időben korrigáljuk az esetlegesen felmerülő látáscsökkenést, hiszen az optikai piac ma már számtalan klasszikus és innovatív megoldással igyekszik orvosolni a problémákat. A Trend Optika csoport ezt a cél szolgálva, kiemelt figyelmet fordít a multifokális szemüvegekre az Országos Multifokális Szemüvegkampány keretében, mely a Magyar Látszerész Szövetség és az optikai szakma közös szervezésében már több alkalommal megrendezésre került. A nagy sikerre való tekintettel a Trend Optikákban idén is elindult a program. A kampány szombathelyi állomásai a Trend Optika szaküzletek, melyek az Essilor a világ vezető szemüveglencse gyártójának Varilux mester optikái. Országosan a multifokális szemüvegkampányban résztvevő szaküzletek a Trend Optika csoport szombathelyi, budapesti, győri, kecskeméti, miskolci, hévízi és keszthelyi szalonjai, melyek a Semmelweis Egyetem által alapított Semmelweis Kft országos vizsgáló pontjai.

Most érdemes kipróbálni a technikai legújabb vívmányának köszönhetően a személyre szabott, legszélesebb csatornájú multifokális szemüvegeket, amelyek tökéletes látásélményt biztosítanak minden távolságra. A multifokális szemüveg kipróbálásával a „100%-os elégedettségi garanciának” köszönhetően kockázatmentes! Amennyiben a vásárló egy hónap viselés után elégedetlen- a kampány ideje alatt, a kampányban részt vevő Trend Optika üzletekben vásárolt- multifokális/progresszív lencséjével, akkor azt „100% elégedettségi garancia” keretében kicserélheti, az eredetivel megegyező minőségben és korrekciós értékben, a vásárlást követő 3 hónapon belül.

Az évek múlásával, – ahogyan minden szövetünk- a szemünk is elveszíti alkalmazkodó képességét, veszít rugalmasságából. Noha távolra jó is a látásunk, az olvasás 40 éves kor körül már problémát okoz. Ez egy természetes jelenség, ezt nevezzük presbyopiának, Ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy „kezünk egyre rövidebb”, az apró betűk összemosódnak, az olvasnivalót egyre távolabb kell tartani, hogy élesen lássuk. Bár az öregedési folyamatokat megváltoztatni nem tudjuk, modern világunkban a technológia vívmányainak köszönhetően az ezzel járó kellemetlenségek már hatékonyan enyhíthetőek. A multifokális szemüveglencsék átveszik a szem – az idő múlása során elveszített – munkavégző képességét, és viselőjük visszanyerheti a természetes éleslátás élményét. A progresszív vagy más néven multifokális lencsék rendelkeznek távoli és közeli látómezővel. A kettő közötti átmenet az úgynevezett látócsatornában kerül kialakításra, így alkalmas a közbenső távolságra lévő tárgyak nézésére. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően ez a folyosó egyre szélesebb és a széli részek torzítása egyre kisebb.

A progresszív lencsék viseléséhez hozzá kell szoknunk, meg kell tanulni a használatához szükséges fej- és szemmozgásokat. A legmodernebb lencsék esetében rövid a megszokási idő, mert ezeket a természetes szemmozgás és fejtartás figyelembe vételével alakították ki. A progresszív lencse által nyújtott előnyök bőven kárpótolnak bennünket a kezdeti nehézségekért.

Jelenleg a Trend Optikákban országosan elérhető „MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEG KAMPÁNY” ideje alatt az üzlethálózat belvárosi üzleteiben egy most futó akció keretében nagyszerű lehetőség nyílik a probléma ideális megoldására. A Trend Optika üzleteiben modern, korszerű vizsgálóberendezésekkel állapítják meg pácienseiknek a legmegfelelőbb korrekciót. Most egy szemüveglencsét fizet kettőt kap, ha multifokális szemüveget készíttet nálunk bármelyik kedves vásárlónk. A legszélesebb csatornájú progresszív szemüveg viselők és a dioptriás napszemüvegre vágyók most féláron jutnak a tökéletes látás élményéhez. (x)

A kampány ideje alatt A Trend Optika szaküzleteiben most térítésmentesen vizsgálják meg szemét akár a legkorszerűbb 4 D- s technológiával is!

