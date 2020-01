A télűző mulatságok Ausztriában is közkedveltek

Január 6-ával megkezdődött a farsangi időszak, a bálok, a télűző mulatságok, látványos és vidám jelmezes felvonulások ideje.

Nemcsak nálunk, Magyarországon tartanak ebben az időszakban sok rendezvényt, hanem Ausztriában is komoly múltra tekintenek vissza télűző mulatságok. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy farsang szavunk is bajor–osztrák eredetű: az írásos emlékek szerint első említései a 14. században történtek. Az akkori dokumentumokban még vaschanc, vaschang formában fedezték fel azokat a tudósok.

A téli ünnepkör záró etapja jellemzően a farsang, amely nyugati szomszédunknál több évszázada az egyik leglátványosabb ünnepek egyike. A felvonulások, maskarás bálok szépen megfestett, úgynevezett Schönperchten vagy éppen ijesztően kivitelezett, Schiachperchten figurái a jó és a rossz, a hideg és a tavasz harcát szimbolizálják. Természetesen a jó győzedelmeskedik, hiszen a kemény tél után megérkeznek az első tavaszi napsugarak.

Tirolban változatos programok kísérik az időszakot: van olyan jelmezes felvonulásuk, amelyen például csak férfiak indulhatnak. Nem is kevesen: jellemzően ezren vonulnak a legkülönfélébb maskarákban, miközben énekelnek, táncolnak, bolondoznak az utcákon. Ezt a látványosságot azonban nem minden évben látni, négyévente szervezik csak meg a tartományban.

Mödlingben, Alsó-Ausztriában az ijesztgetésen van a hangsúly: rémisztő maszkokat húzva vonulnak fel az őket látni vágyó népes érdeklődősereg előtt.

Míg vidéken a hangos-zajos felvonulások a népszerűek, addig az ország fővárosában az elegancia a mai napig nagy szereppel bír, természetesen farsang idején is. Bécsben a régi időkben is bálok sorozata követte egymást ebben az időszakban, és most sincs ez másként. Ebből több száz esik a téli időszakra, amelyet a Le Grand Bal nyit, majd a sort folytatja a vadászbál, a Kávémérők bálja, a Bonbonbál, a Johann Strauss-bál, a Cukrászbál, a Jogászbál, az Orvosbál, a Tudományok Bécsi Bálja és a Virágbál a sok-sok mulatság között. Egyes számítások szerint november közepéről hamvazószerdáig mintegy 2000 órányi táncmulatsággal várják a szórakozni vágyókat a városban.

A farsangi időszakot – a magyar hagyományokhoz hasonlóan – szintén elbúcsúztatják: általában farsangtemetéssel, farsangi bábu elégetésével ünneplik. Tirolban és Vorarlbergben úgynevezett szikravasárnappal, az első nagyböjti vasárnappal köszönnek el a téltől: ezen a napon máglyákat gyújtanak meg, boszorkánybábut égetnek és égő fahasábokat gurítanak le a domboldalakról.