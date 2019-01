Programok, rendezvények Vas megyében

Tudja meg, mi történik Vas megyében – programok, rendezvények, bulik, koncertek, sportesemények. Böngésszen és válogasson!

Január 5.

Szombathely. Agora – Művelődési és Sportház: 18–23 óráig Premontrei Gimnázium szalagavató bál.

Január 6.

Vasvár. Nagy Gáspár Kulturális Központ: 16 órakor újévi koncert Thurzó Zoltán Magyar kultúra díjas zongoraművésszel. Műsor: Strauss világa és ami mögötte van. Szombathely. MMIK Mesebolt Bábszínház kamaraterem: 10 órakor Josef Čapek: Történetek a Kutyusról meg a Cicusról című matiné előadás, melyre 4 éves kortól várják a gyermekeket. Agora – Művelődési és Sportház: 19 órakor Újévi operettgála. Újévi koncert az Operett csillagaival. Sztárvendég: Fodor Zsóka, az ország „Magdi anyusa" operett szerepben.

EZEK A KIÁLLÍTÁSOK LÁTHATÓK A HÉTEN VAS MEGYÉBEN:

Szombathely. Savaria Múzeum nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Savaria – római város a Borostyánkő úton (Kr. u. 1-4. sz.) címmel állandó kiállítás. Az ASTRO kiállítássorozat Planetária című kiállítása 2019. márciusáig tekinthető meg.

Vasi Múzeumi Látványtár nyitva: hétfő–csütörtök 8.30–15.30, péntek 8.30–14.00 óráig.

Szombathelyi Képtár: kedd, szerda, péntek–vasárnap: 10–17 óráig, csütörtökön 10–18 óráig.

Iseum Savariense: kedd, szerda, péntek–vasárnap: 10–17 óráig, csütörtökön 10–18 óráig. Az Astro kiállítássorozat, Varázslás és csillaghit a rómaiaknál című kiállítása 2019. márciusáig tekinthető meg.

Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, Kutatószoba: kedd, szerda: 10–18 óráig látogatható.

Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szily János u. 5.): a könyvtár június 12-től érvényes nyitva tartása: kedd és szerda: 10–12 óráig és 13–18 óráig.

Agora – Savaria Filmszínház: a Vas megyében tevékenykedő építészek, belsőépítészek, táj- és kertépítészek által tervezett művekből készített Vasi Építészeti Biennálé 2018 kiállítás január 7-éig látogatható nyitvatartási időben.

Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2. emeleti olvasóterem: Szent Márton Szombathelyen: templom, tér, utca címmel időszaki kiállítás. A tárlat a Szent Mártonnak szentelt templom, az előtte lévő tér és a püspökről elnevezett utca történetét mutatja be fényképek, képeslapok, aprónyomtatványok és újságcikkek felhasználásával. A kiállítás 2019. március 31-éig látogatható.

Katonatörténeti kiállítás (Aréna u. 8.): Benkő Sándor fotóriporter, Az első világháború szlovéniai és olaszországi emlékhelyei című fotókiállítás.

Hegyfalu. Képeslap Múzeum (Kossuth Lajos u. 19.): hétfőtől vasárnapig, 10–17 óra között látogatható (ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés után). A Trianon teremben: Trianon, országzászlók, felszabadítás című tárlat látható; a fogadó helységben Zala megye települései képeslapokon; a középső teremben Vas megye települései címmel összeállított tárlat tekinthető meg.

Csehimindszent. Mindszenty József bíboros, hercegprímás szülői házában a Terror Háza Múzeum „A magyarok lelkiismerete, Mindszenty József (1892–1975)” című állandó kiállítása látható. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány tulajdonában levő tárgyakból nyílt kiállítás, amelyek szorosan kötődtek utolsó hercegprímásunkhoz.

Répcelak. Répce Galéria: Ughy Miklós képzőművész kiállítása. Az Előtérben Nagy Júlia 6. osztályos tanuló munkái láthatók. A tárlat január 12-éig látogatható.

Kőszeg. Jurisics-vár: keddtől vasárnapig, 10–17 óráig látogatható. Megtekinthető tárlatok: Kőszeg Árpád-kori várai; Kőszeg a 15. században; Nagyhatalmi szembenállás Európában a 15. században; Szulejmán 1532-es hadjárata, Kőszeg ostroma; A kőszegi zálogbirtokosok; Eszterházyak; Földesúri asztal és konyha; Somogyi Győző Történelmi Arcképcsarnoka; de látogatható még a fegyvertár, a lovagterem, történelmi katonai viseleteket és fegyverzetet bemutató grafikai kiállítás, kőtár, a vár nyugati tornya; a kicsiket pedig a földszinten játszósarok, íjászat várja.

Sárvár. Nádasdy Ferenc Múzeum: kedd–vasárnap 9–17 óráig nyitva. Mi vagyunk a huszárok! címmel állandó kiállítás. Magyarország egyetlen huszár kiállítása a leghosszabb ideig fennálló Nádasdy huszárezred emlékanyagára építve mutatja be a legmagyarabb fegyvernem évszázadait, egyenruháit, fegyvereit, hétköznapjait. A társezredek, mind a Hadik huszárok, Radetzky huszárok tárgyi emlékei is segítik elképzelni, milyen is volt egy huszár élete a békés vagy háborús hétköznapokon. Ezredtörténetek, személyes sorsok elevenednek meg a huszármúzeum állandó kiállításán.

Nádasdy-vár, Galeria Arcis: Mészáros Szabolcs festőművész kiállítása január 20-áig tekinthető meg, hétköznapkon 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig.

Körmend. Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, állandó kiállítás, kastély főépület: „Körmend és a Batthyányak évszázadai”; Cipőtörténeti Gyűjtemény. Nyitva tartás: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

Rendészeti Szakközépiskola (Alkotmány u. 5–7.): „A rendszerváltás utáni idegenrendészet története” című állandó kiállítás.

Vasvár. Helytörténeti Múzeum, állandó kiállítások: Domonkos rendház épülete, rendtörténeti kiállítás, Vas vármegye középkori története. Nyitva tartás: kedd–péntek 10–18 óráig, szombat–vasárnap 14–16 óráig.

