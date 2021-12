A Vas Megyei Kormányhivatal közleményéből kiderül: a projekt megvalósításához a Miniszterelnökség vezette konzorcium 1,445 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült. Az új és innovatív e-bejelentő szolgáltatásnak köszönhetően az ügyintézés és az eljárások átfutási idejének és költségeinek csökkentésével ügyfél- és szolgáltatói oldalon is jelentős adminisztratív tehercsökkentés érhető el. Az élethelyzet-alapú szolgáltatás újabb lépés az adatvezérelt és szolgáltató jellegű közigazgatás felé. Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás a jövő év elején első ütemben a lakossági ügyfelek változásügyeit érintően, közműszolgáltatók és távközlési vállalkozások irányában jön létre, de a jövőben bankokkal és biztosítókkal is kiegészülhet a szolgáltatás, valamint gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók is igénybe vehetik majd.